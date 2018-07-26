台中好食蔬果進軍百貨超市販售

2018年07月26日 19:56 工商 曾麗芳

梨山觀光大使「樂桃桃」也現身，鼓勵民眾支持選購新鮮又好吃的台中在地優質蔬果。（圖／曾麗芳）

目前正值梨山水蜜桃盛產季節，台中市農業局攜手台中與台北兩家百貨超市，舉辦「台中好食蔬果、樂桃桃」促銷活動，把中部特有的梨山水蜜桃、外埔火龍果、豐原新興梨、新社巨峰葡萄、大坑珍珠芭樂等農特產品上架搶市。

台中市農業局自7月27日至8月5日，分別在台中大遠百「City'Super超市」及台北SOGO忠孝店超市，舉辦「台中好食蔬果、樂桃桃」活動。由於目前值梨山水蜜桃上市，特別將水蜜桃職人林金郎、羅翠如農友栽種的頂級水蜜桃，引進百貨超市販售，果實碩美的水蜜桃，單顆價格破百元，農友也不吝於分切讓消費者品嚐。

市府農業局今日在台中大遠百「City’Super」超市舉辦行銷活動，包括農業局長王俊雄、city'super營運長劉朝雄、多位農友等人共襄盛舉；梨山觀光大使「樂桃桃」也現身，鼓勵民眾支持選購新鮮又好吃的台中在地優質蔬果。

台中市農業局長王俊雄表示，台中市年平均攝氏溫度約23度、雨量約1,700公釐，具備優越的立地生產環境，氣候溫和、物產豐饒，梨山水蜜桃甜美多汁，產量居全國之冠，栽培面積約400多公頃，產期從7月中開始只有2到3周。

梨山農友表示，梨山水蜜桃以上海蜜桃品種最大宗，其特色是上緣中心點下凹、側緣呈鷹勾嘴，另一側有縫線，其甜度與風味都比拉拉山或尖石產區更優。

台中市農業局推廣安全高品質、農藥零檢出的水蜜桃。其中，在環山部落栽種的農民林金郎，勤於疏果，一顆有8兩重，果肉鮮甜多汁，甜度達16度到18度，今年收成只有1萬顆，在嚴格挑選下，在市場流通約5,000顆，超市販售價一顆約125元；另外，農友羅翠如在德基水庫旁種水蜜桃，果形碩大、青帶紅，鮮甜多汁。

王俊雄指稱，農民一年一收，農業局透過和不同通路合作，讓農民打出自己的品牌，並增加能見度，過去在類似的百貨通路推廣販售，市場評價相當高，還有不少消費者直接找農友訂購，邀請民眾一起「吃在地，食當季」。

除了水蜜桃，現場也將目前盛產、最優質的東勢高接梨、新社葡萄、外埔區的火龍果一起帶到百貨超市讓民眾一起品嚐台中好蔬果。

(工商 )