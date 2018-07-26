南市府再發文切割南鐵案與曾婦自殺無關 網友掀筆戰

曾姓婦人居住的這棟大樓有部分將被拆遷，她生前擔心住家在南鐵案中大樓變危樓而曾向親友喃喃自語，最後喝清潔劑抑鬱而終。（程炳璋攝）★請珍惜生命，再給自己一次機會。自殺防治諮詢安心專線：0800-788995。

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台南市政府因南鐵地下化案計畫拆遷鐵路以東沿線200餘家住戶，住鐵道附近一棟大樓的曾姓婦人因擔心住家受牽連成危樓，20日抑鬱自殺，經過反南鐵東移全線自救會會長陳致曉在網路上披露，正反網友掀起筆戰，台南市政府26日再發文切割，稱死者家屬要求「別拿死人吵新聞」。

67歲曾姓婦人在家喝清潔劑自殺，因生前曾向鄰居親友抱怨南鐵案，意外引起社會議論紛紛，有網友認為市府在南鐵案中拒聽少數人心聲，導致「我不殺伯仁，伯仁因我而死」，台南市政府雖堅稱曾女住家非拆遷戶，實際上曾婦住處鄰近拆遷，附近住戶都擔心拆除後的大樓可能變危樓。

事實上，家屬在大體相驗時，的確曾向檢警提到曾婦生前常念念有詞「南鐵案」，但難以斷定曾婦尋死動機。

台南市政府第一時間否認曾婦自殺與南鐵案有關，台南市衛生局26日以「自殺遺族的願望」再發文切割，以曾婦遺族「淨萍」名義，要求外界「別拿死人炒新聞」。

反南鐵東移全線自救會會長陳致曉在臉書留言稱市府玩弄文字遊戲，引起上千人瀏覽並留言討論，留言串下引來正反兩派筆戰，引出自稱家屬的網友出面怒罵，痛斥「消費死者」。

支持陳致曉的網友稱「 如果真的是因為拆遷而造成的，那這是應有的平反聲援，而不是消費，只有讓真相大白，往生者才能安息！！」卻有另一派網友認為讓死者安息最重要，別扯到鐵路東移。

1位署名Ebbie Qiu的女網友自稱是死者家屬，不滿網友不斷以曾女為南鐵案自殺為標題，加入網戰。

Ebbie Qiu表示，「我懶得管你們國民黨 民進黨、以一個受害者家屬的身份 我不能抗議？你們都可以抗議政府、我不能抗議消費我親人的人嗎？」

另一位死者的黃姓親友也上網留言怒斥「消費死者很好玩嗎?懂喪家的痛嗎?」正反兩派在留言處筆戰。

Ebbie Qiu表示，硬要扯到報導，只能說死者剛好住在南鐵案區塊附近，住在附近的人一定會因為這件事情而有所擔憂，但會百分百因為此事去選擇死亡嗎？「我看見家人的事情被搬上檯面侃侃而談而生氣。」

這位女網友表示，家屬這兩天正在頭七法會，治喪期間不想與網友辯論，希望網友不要多加言語，造成家屬二度傷害。

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(中時 )

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