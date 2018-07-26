車城鄉公所新大樓落成　縣長潘孟安主持憶當年

屏東縣長潘孟安（左三）26日主持車城鄉公所新大樓落成典禮，感性地說，「這裡是我從政草根民主的起點，舊地重遊特別有感」。（謝佳潾攝）

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屏東縣長潘孟安（左三）26日主持車城鄉公所新大樓落成典禮，感性地說，「這裡是我從政草根民主的起點，舊地重遊特別有感」。（謝佳潾攝）
屏東縣長潘孟安（左）26日主持車城鄉公所新大樓落成典禮，感性地說，「這裡是我從政草根民主的起點，舊地重遊特別有感」。（謝佳潾攝）

車城鄉公所因經專家鑑定結構不達耐震性要求，前年拆除原地重建，26日終舉行落成典禮，屏東縣長潘孟安不僅親臨現場主持，還很感性地說，「這裡是我從政草根民主的起點，舊地重遊特別有感」，期盼新大樓成為車城的新地標、為地方帶來新氣象。

潘孟安說，他是車城人，1994年他踏上政治之路，就是從車城鄉公所開始，已拆除的老建築堪稱見證他的「草根民主史」，他一路從民代、議員、立委當到縣長，始終難忘在公所的那段日子，正因為有那段歷練，他不敢怠惰，不時提醒自己要更精進。

潘孟安近日身陷縣議員蔣月惠的「公勇路拆除風波」，車城居民見他一臉疲憊相當不捨，除搶著與他合照留念外，也不忘替他加油打氣。對此，潘孟安感動不已，他說，這一路上有鄉親溫暖的鼓勵，讓他知道自己並不孤單，所以不管過程再困難、挫折，都會繼續努力。

車城鄉公所指出，新大樓造價5600萬，是仿新加坡式的綠建築，共5樓結合代表會及民眾活動中心，採輕量化體組成觀念，依機能及空間配置，將塊體、版牆、框架、遮陽板等建築元素，加以排列組合，成為車城最具現代感的公家機關建築。

車城鄉長張春桂說，除新大樓落成後將成新地標外，福安宮旁的600多坪菜市場區也將成為第2個黃金帶，待耐震評估後，將建設該地，帶動地方觀光。

(中時 )

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