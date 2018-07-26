台中半程馬拉松開跑！路跑欣賞台中建築之美

2018年07月26日 20:34 中時 盧金足

台中市副市長張光瑤（左）表示，城市馬拉松讓市民在運動時，也看見台中美麗市景。（盧金足攝）

「2018第三屆台中城市半程馬拉松」的獎牌以台中國家歌劇院、台中市政府、花博竹跡館為設計主軸。（盧金足攝）

大家一起來跑馬拉松！為融合都市美景與運動推廣，台中市政府運動局與台中市不動產開發商業同業公會合共同主辦「2018第三屆台中城市半程馬拉松」，10月21日將從台灣大道市政大樓前廣場開跑，台中市府副市長張光瑤表示，「一群人跑，有歡樂就不會累！」鼓勵大家跑出熱情跑出健康。

為號召全民一起來運動，台中市副市長張光瑤、運動局長局王慶堂、立委張廖萬堅、市議員何敏誠、台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆、台中市不動產開發公會運動委員會主委唐廷照共同出席啟動儀式，力挺馬拉松運動。

「一群人跑，有歡樂就不會累！」經常參加馬拉松的張光瑤表示，城市馬拉松讓市民在運動時也看見台中美麗市景。藉由每年推動適合各年齡層的路跑，能促進全民運動風氣，讓全民參與賽事的同時提升身體健康及心理上的幸福感，他感謝台中市不動產開發商業同業公會舉辦活動鼓勵大家一起來跑馬拉松，也欣賞台中建築之美。

台中市府致力於將台中打造成為運動城市，運動局去年4月成立後，透過各項運動推廣促進民眾健康。

國際城市常以「城市馬拉松」推廣文化，台中是全台第二大城，運動興盛，2015年以台中命名舉辦第一屆「台中城市馬拉松」為標竿，帶動城市行銷、創立全新傳統、奠定台中城市馬拉松基礎。

台中市不動產開發商業同業公會強調，活動響應公益，大會將提撥部分報名費捐助台中市政府社會局。賽事分為半馬、挑戰、樂活組，只要在規定時間內完成賽事，皆可獲得以國家歌劇院、台中市政府、花博竹跡館為設計主軸的精美完賽獎牌。

此外，賽事相關摸彩及賽事成績改採APP下載，減少紙張印刷，響應節能減碳環保趨勢。

(中時 )