雙金馬得主監製《引爆點》 張艾嘉看劇本就被吸引！

2018年07月26日 19:44 中時 徐桐炘

電影《引爆點》有金鐘演員吳慷仁、姚以緹、尹馨和徐詣帆的精彩演出外，更由剛宣佈成為今年威尼斯影展主競賽評審之一的張艾嘉和台灣金馬剪接師廖慶松擔任監製，張艾嘉從看到該片劇本就有高度肯定，「台灣應該要出現不一樣的題材了！」

張艾嘉同時身為編劇，參與修改劇本，希望讓故事更好看，她也盼多元化的題材可以讓台灣觀眾有更多選擇，「每一個人選故事題材，一定有他自己的原因，導演選擇這樣的題材，一定是很想探討這個事件，《引爆點》就是讓希望觀眾看完後，想想我們是不是要做些什麼？」

張艾嘉表示《引爆點》描述的正是台灣的故事：「講到許多不同人的處境，可以看到整個台灣社會的狀況。國外很多很好的戲或議題，都是跟他們自己的社會有關。」她認為故事內容和人物都值得和觀眾朋友一起分享，「我自己就會覺得很好看！」廖慶松認為該片是少有的類型片，「探討到我們環境跟我們身邊的事情，是和生活息息相關。」

《引爆點》劇情描述漁民阿海被發現在一場大規模的抗爭活動中自焚身亡，這場由陳縣長帶領的抗爭迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄，污染漁村多年的通聯石化也因此遭主管機關勒令停工處分。自焚案的主辦檢察官金敏照不敢輕忽，周建生解剖阿海屍體後發現諸多疑點，他進一步調查發現更多疑問，於是展開調查發現驚人真相。該片將於8月31日上映。

(中時 )