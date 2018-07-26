賴揆：108年度科技發展預算較今年成長5.12％

2018年07月26日 19:49 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「行政院科技會報第15次會議」，會中決定108年度科技預算含特別預算為1163億元，較今年度法定預算成長5.12%。另考量人工智慧（AI）與太空科技發展等重要性，將再多挹注27.9億元，合計科技經費投入達1190.9億元，成長幅度可達7.65%。

賴揆聽取科技會報辦公室「重點產業創新方案階段成果暨108年度科技預算配置情形」報告後表示，第二期（108-109年）特別預算－前瞻基礎建設計畫（科技發展類）同意編列經費372.14億元，將投入於數位建設、綠能建設及人才培育，以強化科技發展成長動能。

賴揆進一步表示，108年度科技計畫仍持續選列107年度的「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能產業」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」、「循環經濟圈」、「數位經濟」及「文化科技創新」及「晶片設計與半導體前瞻科技」等10大重點政策項目，請主責部會持續深化落實，並強化宣傳民眾有感的施政成果。

另外，賴揆也責成各部會以「零基預算」精神，確實盤點科技計畫的執行成效，去蕪存菁並扣合政策目標，後續請行政院科技會報辦公室及科技部強化計畫的追蹤及管考。

針對委員提出數位經濟發展對台灣未來政治、經濟及社會等方面可能產生的衝擊，賴揆也請國發會成立專案計畫並與智庫合作，或委託專家學者研擬因應對策。台灣智慧醫療發展方面，請衛福部就目前資料取得所遭遇的困難，提供協助解決的方式，讓取得醫療數據更便利及有效率，以推動智慧醫療及數位經濟發展。此外，請經濟部注重產業界的基礎建設應用需符合政府規劃的方向，並即時解決落差，讓整體數位經濟推動更有效益。

賴揆強調，孩子都是人工智慧時代的原生代，請教育部在學童的國小時期即加強邏輯啟發及科技教育訓練，並融入於算術、課外活動、玩具及遊戲中，希望有利於台灣人工智慧發展。另外也需檢討改善並持續精進大學教育，加強跨領域及跨院學習的便利性。

賴揆說，為強化國家科技戰略科技力量，並提升創新體系效能，今年5月20日開始，科技會報另新聘廣達電腦董事長林百里及益安生醫股份有限公司董事長張有德擔任委員，兩位委員在科技界的公司治理、策略規劃、創新創業等方面皆有豐富經驗，可為科技施政注入新思維。

行政院科技會報辦公室表示，政府積極以數位創新點燃「五加二產業創新推動方案」，包含啟動「數位國家・創新經濟發展方案」，加速我國邁向「智慧國家」。亞洲．矽谷推動物聯產業創新研發，已有Microsoft、Google、Amazon等國際大廠來台設置研發中心；生醫產業方面，立法院已通過「生技新藥產業發展條例修正案」與「藥事法部分條文修正案」，目前正審議「醫療器材專法」。

科技會報辦公室指出，智慧機械產業方面，智慧機械園區（豐洲二期）已通過2階環評，未來可容納100家廠商進駐；綠能產業方面，創能、節能、儲能及智慧系統整合以提升能源自主，太陽光電累計設置2,027 MW，風力發電累計設置697 MW，未來將強化在地綠能產業區域性鏈結；有關新農業及循環經濟圈產業，透過科技引進關鍵產業與提升核心技術，創造研發實力的區域經濟。

(中時 )