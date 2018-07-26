國訓辦餐會為選手壯行 廠商提供「奪金即贈車」獎勵

2018年07月26日 19:54 中時電子報 黃邱倫

2018年雅加達-巨港亞運進入最後倒數階段，國訓中心26日晚間設宴款待培訓隊教練及選手。國訓中心董事長林騰蛟以「三個一、一定得第一」來勉勵選手，一定要照顧好自己的身體、一定要遵照教練的指示把自己訓練到最好、一定要在賽會上展現最佳的實力，為國爭光。

中華汽車提供金牌選手電動機車。(體育署提供)

中華汽車以行動支持，提出「奪金即贈車」的激勵方案，只要選手們勇奪金牌，就贈予市價42000元的電動機車一輛，期盼藉由電動機車的環保形象，鼓勵中華代表團力爭上游。

亞運會四年一度，是我國參加國際綜合性賽會中，僅次於奧運的重要賽會。今年亞運將在雅加達、巨港2座城市舉行，開幕式訂於8月18日，中華代表團預計參加36種運動，不僅參賽選手高達588人，創下歷年之最，加上教練及隨隊職員，總人數更高達738人。

26日的壯行餐會是由國訓中心主辦，林騰蛟董事長偕同教育部體育署長高俊雄出席餐會為培訓隊教練、選手加油打氣。國訓中心並委託製作了壯行加油影片，現場播放，透過社會各界的加油聲，給予教練、選手們最強大的支持，共同前進雅加達。

利用壯行餐會，中華汽車電動二輪營銷部黃奕元經理，也宣布「奪金即贈車」的激勵方案，「包括個人及團體項目在內，只要選手勇奪金牌，每位選手都能獲贈一輛emoving Shine電動機車」；現場並展示20台電動機車，預祝中華代表團大展身手，衝破曼谷亞運19金的紀錄，把電動機車騎回家。

(中時電子報)