桃園市與馬紹爾總統故鄉奧爾環礁攜手合作 下周二舉行國宴

2018年07月26日 20:09 中時 甘嘉雯

馬紹爾外交部次長奇紀納（Bruce Kijiner）與馬紹爾大使館副館長卡蒂爾（Anjanette Kattil）26日來訪桃園市政府。（甘嘉雯翻攝）

副祕書長陳靜航（左）表示，期望簽署合作備忘錄能讓雙方在觀光、教育、經濟及文化等方面有更多交流。（甘嘉雯翻攝）

今年是台灣與馬紹爾群島共和國建交20週年，桃園市將在31日與馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）的故鄉「奧爾環礁」簽署合作備忘錄，奧爾環礁的彼得市長（Clanson Kaibib Peter）特地前來桃園市，與桃園市長鄭文燦共同簽署備忘錄，活動將由副總統陳建仁，及此次訪台的馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）共同出席見證簽署儀式，隨後於桃園諾富特華航桃園機場飯店舉辦國宴。

馬紹爾外交部次長奇紀納（Bruce Kijiner）與馬紹爾大使館副館長卡蒂爾（Anjanette Kattil）26日來訪桃園市政府，商討下周二總統訪桃及奧爾環礁市長參訪桃園觀光、遊艇產業、智慧農業等行程。奇紀納說，蔡總統與海妮總統有相似的專業背景，同時也都是兩國第一位女性總統，兩國有許多共同點與連結，在過去往來奠定的基礎之上，相信兩個城市的友誼能夠蓬勃發展。

祕書處長顏子傑表示，上個月11日，副館長卡蒂爾拜會鄭市長，提出希望讓桃園與奧爾環礁共同針對教育、文化與經濟共同合作的想法。鄭市長也依約帶領市府團隊在短短的一個半月內，高效率的完成所有外交程序及準備工作。

卡蒂爾過去幾個月拜會臺灣各縣市尋求城市合作，只有桃園市在短時間內實現了城市結盟的承諾，也是馬紹爾第一個城市外交，顏子傑說，「兩個國家，再加上兩個城市的合作，成雙成對的交流，讓邦誼更深更強。」

副祕書長陳靜航表示，期望簽署合作備忘錄能讓雙方在觀光、教育、經濟及文化等方面有更多交流，桃園的工業及農業都相當發達，也有多元的原住民族文化，未來在這些項目上都可以相互交流，也希望透過雙邊城市的合作關係與往來，讓兩國邦誼更加緊密。

(中時 )