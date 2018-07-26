《索爾之子》導演新作 《日落》見證匈牙利文明崩壞

2018年07月26日 20:17 中時 潘鈺楨

導演拉斯洛杰萊斯。（前景提供）

第75屆威尼斯影展公布片單，2016年以長片處女作《索爾之子》一舉囊括奧斯卡最佳外語片的導演拉斯洛杰萊斯（László Nemes），新作《日落》（暫譯，Sunset）入圍主競賽單元，將在八月底至九月初於義大利威尼斯舉行世界首映。

《日落》由也曾演出《索爾之子》的女星Juli Jakab擔綱，片中她飾演一位在孤兒院長大的女子，當她來到匈牙利首都布達佩斯，竟意外得知自己還有一位哥哥，決定展開尋根之旅，過程中卻發現了驚人的黑暗秘密，更見證了匈牙利在大戰爆發前的文明崩壞。

拉斯洛杰萊斯被視為近年不可多得的超強新銳導演，受到提名金獅獎的導演父親啟蒙，他曾擔任匈牙利電影大師貝拉塔爾助理，並赴美國紐約大學修習電影製作，首部長片作品《索爾之子》表現出驚人的成熟度，成為影史上受到最多大獎肯定的電影處女作之一。他表示，新片《日落》時代背景雖在一次大戰前，但他的目標並不只是拍出一部華麗的古裝劇情片，而是希望將一個國家在時代轉捩點上的冒險氛圍與不確定性，透過一名女子既私密又如迷宮般的自我追尋歷程，堆砌成一個充滿層次的電影世界。

《日落》的預算高達890萬歐元（超過3億台幣），在歐洲片中可說是極大規模製作，拍攝過程中也為重現1910年代匈牙利首都布達佩斯而搭建出大型搭景，整部片氣勢十足，已引發全球影迷高度期待。

《日落》背景設定於1913年、身為當時歐洲核心城市的匈牙利布達佩斯。一名在孤兒院長大的女子來到這裡，希望在已故雙親曾經營的傳奇帽子店工作卻遭拒絕，但卻意外得知自己還有一名哥哥，決心展開找尋親人的自我追尋旅程。在布達佩斯的黑暗角落，她目睹了無數不為人知的驚人秘密，更見證了一個偉大文明將如何因戰爭而迅速崩壞潰堤。《日落》將於2019年在台上映，詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁查詢。

(中時 )