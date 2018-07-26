81歲老農育兒有成 栽培出校長和高階警官

2018年07月26日 20:24 中時 李其樺

江平和老先生在家抱孫享受天倫之樂。（江隆安提供）

玉井81歲江平和老先生務農多年，雖然僅有小學學歷，卻養育兒女有成，3個子女都從事教職和警職，甚至當到校長和高階警官，各自闖出精彩一片天，將代表玉井接受市府模範父親表揚。

江平和為玉井土生土長子弟，早年從事貨運司機，20年前退休後與妻子同住玉田里，平日閒居無事便下田務農，生性熱情好客，時常以自家栽種的蔬果招待來訪親朋好友。

長子江隆安表示，父親自小因為家境貧困，念完小學後，便出去外面打工幫忙家計，出社會後更擔任卡車司機，和擔任裁縫師的母親一同賺錢養家，因此對於年輕失學內心總有遺憾，時常告誡子女要好好讀書，成為對社會有幫助的人。

也許是江平和樸實敦厚的身教言教影響，3個子女出社會後各自取得非凡成就，長子江隆安從事教職歷經32年寒暑，現在擔任玉井國小校長。長女江淑美台南女中畢業後，多年來從事國小老師點化桃李無數。次子江彥勳從警以來，不斷自我精進，現職為高雄市警局鳳山分局勤指中心主任。一門出3傑傳為當地鄰里家話。

玉井區長張文榮表示，江平和老先生平日對子女雖不見嚴加管教，但育子之道重在為人處世及培育獨立自主性格，因此3個孩子都能克盡職責，以父為榜樣，做好本分。江平和先生雖然受教程度不高，但夫妻倆刻苦耐勞勤檢持家，教育子女成為社會棟樑，足為社會楷模。

(中時 )