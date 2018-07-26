馬克華柏格減重14公斤 為當特工勤練肌

2018年07月26日 20:16 中時 潘鈺楨

伊科烏艾斯在電影裡有精彩打鬥。（Catchplay提供）

以電影《變形金剛》系列奠定票房保證地位的好萊塢動作男星馬克華柏格（Mark Wahlberg），在由自己製作並主演的新作《拳力逃脫》（Mile 22）中，飾演護送一名重要線人的特工，從市中心到機場22哩的距離仇敵滿佈，他必須在限定時間內完成搶命任務。與以往不同的是，馬克華柏格在《拳力逃脫》中有大量的動作戲，他不但為了角色減重14公斤，更勤練肌肉，操出精實健美的體態詮釋一絲不苟的殺人特工，他說：「我拍過很多電影，但《拳力逃脫》才是我真正的代表作，電影中的角色是真正的我，夠快、夠絕、也夠狠，純正動作片，爆破槍戰場面夠爽、拳拳到肉的打鬥更是不囉嗦，絕對讓你血脈賁張。」

即將在8月17日與美國同步盛大上映的電影《拳力逃脫》，由《紅翼行動》導演彼得柏格Peter Berg）執導，他擅長刻畫人物情感、呈現大動作大場面，在繼《紅翼行動》、《怒火地平線》、《愛國者行動》後，他第四度和男星馬克華柏格合作，他們倆也同時身兼製片，談到多次合作的感受，彼得柏格說：「我和馬克之前合作的三部電影都是較偏人性的真實故事，而《拳力逃脫》則是純正的動作片，是充滿肌力與速度的動作片。」

除了馬克華柏格敬業練肌演出，本片還邀請到幾位動作巨星加盟，曾演出《玩命關頭7》、《浴血任務3》的終極格鬥錦標賽冠軍龍達魯西（Ronda Rousey）與《陰屍路》女星蘿倫柯漢（Lauren Cohan）在片中將展現超猛格鬥技術，大展身手；而以《全面突擊》暴紅的印尼男星伊科烏艾斯（Iko Uwais），同時也是廣為人知的武術高手，再度在電影中展現精彩打鬥。

《拳力逃脫》描述經驗老道的CIA探員詹姆斯（馬克華柏格飾）在東南亞出任務，目的是護送一名重要線人飛往美國，並負責他的人身安全，市中心到機場距離22哩，這一路上危機四伏，來自不同背景的仇家都要他們死，一不謹慎就會喪命，詹姆斯要如何帶著線人躲過槍林彈雨逃出生天。電影8月17日在台上映。

(中時 )