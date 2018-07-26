光榮國小夏日樂學計畫 翻轉偏鄉教育

2018年07月26日 20:32 中時 李其樺

校方安排學生學習用威力導演等軟體來製作動畫影片，最後將11天的走訪過程製作成遊學左鎮藏寶圖，並於27日課程最後一天進行成果發表。（李其樺翻攝）

台南市光榮國小今年暑假推出「夏日樂學計畫」，由教師引導學童踩踏左鎮月世界、菜寮化石館、左鎮教會等當地特有的自然景觀和人文地景，製作遊學左鎮藏寶圖，加深學童對對左鎮家鄉認同，翻轉偏鄉教育。

光榮國小校長蔡坤良表示，左鎮地處偏鄉，相對都市生活機能相對不足，為了平衡城鄉差距，學校從2013年起每年暑假結合專案計畫辦理課業輔導，並積極募款申辦文藝營及育樂營，提供學童多元化的學習資源。

蔡坤良表示，今年暑假學校推出夏日樂學計畫，從7月16日至27日編排豐富的課程活動，包括家鄉走踏、威力導演剪輯實作與動畫製作課程。其中家鄉走踏部分，將帶領學生走訪草山月世界、菜寮溪博物館，實際認識左鎮特有的白堊土地形；並參訪左鎮教會、拔馬文物館和社寮阿立祖壇，深入瞭解左鎮人文歷史和宗教。

另外，校方安排學生學習用威力導演等軟體來製作動畫影片，最後將11天的走訪過程製作成遊學左鎮藏寶圖，並於27日課程最後一天進行成果發表。蔡坤良說，期盼透過經由社區踏查及在地遊學，讓學童了解家鄉文化，進而認同家鄉，也藉由樂學計畫落實偏鄉學童適性與多元展能精神。

(中時 )