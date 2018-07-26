18歲女學霸豁出去 吃蟋蟀又吃青蛙

2018年07月26日 20:18 中時 洪秀瑛

王渝萱和孔雀對戲。（公視提供）

王渝萱。（公視提供）

王渝萱劇中漸漸變成孔雀。（公視提供）

王渝萱劇中失去視覺辨色能力。（公視提供）

劇中一家人。（公視提供）

公視獨立影集《你的孩子不是你的孩子》收視持續攀升，海內外受迴響，在日本Netflix人氣榜排名也迅速竄升，從183部國際影集中擠上人氣第3位。本週六（7月28日）首播單元〈孔雀〉，劇情更加魔幻，描述一個藍領家庭希望女兒能靠學歷翻身，拼命攢錢送兒女上貴族學校，女兒卻出現不適應症，與校園內一隻「會說話」的孔雀做出魔鬼交易的故事。

飾演女主角的王渝萱，劇中要演出從人變成孔雀的過程，吃草、吃蟋蟀、吃青蛙樣樣來，古靈精怪的她直嚷「蟋蟀有炸過，有中藥的味道，還滿好吃的」，行徑如大膽王，但她最怕的竟是跟孔雀對戲。

王渝萱今年18歲，剛考上上海戲劇學院影視導演系，這是她在《失控謊言》後第一次擔任要角，劇中為凸顯變成孔雀的習性，要吃蟲、吃草、吃土。本身喜愛大自然的她，說吃蟲、吃草都沒有太排斥，「覺得這些都滿酷的」，但抓青蛙和跟青蛙「親暱」就滿抗拒，還被副導逼迫要抓完青蛙才能回家，後來克服心理障礙，現在自稱是抓青蛙高手，她笑說，「青蛙軟軟的，可是要覺得他們很好吃，還是滿難的」。

為揣摩孔雀的肢體行為，王渝萱除了大量看孔雀開屏、發情的影片，還要學孔雀的叫聲與動作，頭的動作要很細微、迅速，像脖子的延展或快速的轉頭，「有點像鴿子」。劇中要近距離與孔雀對戲，她認為比吃蟋蟀和抓青蛙都可怕，什麼動物都喜歡，卻非常討厭鳥和禽類，連看影片都覺得超不舒服。但為呈成孔雀的瞬膜，要戴白色隱形眼鏡卻讓她很興奮，拍攝時還跟劇中弟弟林鼎軒瘋狂自拍，讓她印象深刻。

王渝萱提到，劇中巧藝經歷的填鴨式教育，真的太變態了，就連她考學測時，都很想要一把火燒掉補習街。巧藝為符合家人期待而勉強自己，直到變成孔雀、手腳長出羽毛、失去人類的樣子，最後終於大爆發，她有感人們對待深愛的人總會說出很多傷人的話，但同時又是最不希望他們受傷的人，《你的孩子不是你的孩子》真的講出青少年的心聲。

《你的孩子不是你的孩子－孔雀》由金鐘導演陳慧翎執導，編劇夏康真、馬千代、費工怡改編，謝瓊煖、陳以文、王渝萱、林鼎軒、李宇彤、郭子乾等人聯合演出，以魔幻寫實的類型打造，7月28日週六晚間9點公視首播。

(中時 )