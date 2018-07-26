夾在吳恬敏、楊紫瓊之間 亨利高汀：不好受

2018年07月26日 20:26 中時 潘鈺楨

亨利高汀（左）與吳恬敏的戀情受到不少阻撓。（華納兄弟提供）

從來不曾演戲的亨利高汀（Henry Golding）在《瘋狂亞洲富豪》，被導演朱浩偉相中挑大梁飾演男主角楊尼克，與吳恬敏、楊紫瓊有精彩的對手戲。夾在深愛著自己的兩代女人之間，亨利坦承這種滋味並不好受，但是被導演欽點來演這個角色，他知道自己必須全力以赴。朱浩偉導演說：「他在兩個針鋒相對的女演員之間，感覺很自然，你會感到所飾演的楊尼克深深愛著這兩個女人，不管失去任何一方都將會讓他遺憾終生。」

朱浩偉說：「要能撐得起楊尼克這個角色，長得帥是先決條件，重點是他本人必須不在乎自己的外表，要夠紳士、夠體貼，時時關心別人，幫助別人。」吳恬敏也說：「幾次我們在海灘上散步對台詞時，他每走幾步路就會停下來幫忙別人，可以看得出他真心喜歡人群，樂於與人接觸，他真的是很紳士的一個人，在他身邊會有真實的安全與被呵護的感覺。」

但亨利說；「我是全片場最資淺的人，我還有很多事情要學習，恬敏給人全心投注在角色中的感覺，一句台詞她能夠有很多種表現方法，最重要的是她願意順著我的方式演下去，這點讓我心中很感激，大家看我們在鏡頭前默契很好，但我必須說，是她讓這一切變得可能，她的甜美會讓觀眾看到她被其他人排擠的時候，為她感到心疼。」

電影敘述在地紐約客朱瑞秋(吳恬敏 飾)，陪伴她交往一陣子的男友楊尼克(亨利高汀 飾) 回到新加坡參加他最好朋友的婚禮。僅管瑞秋是華人，但這卻是她第一次到亞洲，她感到興奮又緊張，因為她將會見到尼克的家人，尼克在交往過程中從不刻意提及自己的家世背景，結果，他不僅是全新加坡最有錢人家的後裔，也是全亞洲最炙手可熱的單身漢。身為尼克的女友，使她在還沒踏上新加坡就已經成為社交名媛嫉妒的目標，更慘的是，就連尼克的母親也反對他們交往。這證明了一件事情，金錢雖然買不到愛情，但是金錢絕對可以掀起一場空前的大混亂，夾在母親與心愛的女人之間，楊尼克將如何取捨。電影8月24日在台上映。

(中時 )