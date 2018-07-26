控制飲食、拼命運動卻始終瘦不下來？你缺少了最關鍵的營養素

控制飲食也瘦不下來 你可能缺少這項營養素 (圖／康健雜誌)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

對體重斤斤計較的你，無論如何控制飲食、勤做運動，體重計上的數字還是不減反增嗎？當心可能是你的鈣質攝取不足，導致體內增加脂肪合成；孩童若缺鈣，還可能長不高、又變胖！

許多人都曉得，鈣對強健骨骼很有幫助，鈣也是神經、肌肉能發揮功效，甚至心血管健康的關鍵營養素。鈣質攝取充足，還能幫助維持正常血壓、避免腸胃道的癌症發生；也有研究發現，鈣質跟情緒波動，及水腫、疼痛等經前不悅症狀有關。

但你可能不知道，缺乏鈣質，還可能讓你瘦不下來。

攝取乳製品是補充鈣質最簡單的方式。(圖／康健雜誌)

敦仁診所院長蕭敦仁醫師指出，減重門診常見成人病患有乳糖不耐症，這些有減重困擾的人，往往也是鈣質攝取不足的族群。這時會建議在菜單中加入高鈣食物，例如小魚乾或芝麻醬，並搭配富含維他命c的食物。

醫師解釋，人體透過兩種管道獲得脂肪，一種是從食物攝取，一種是人體內自行合成。當食物進入消化系統，需要透過膽酸乳化脂肪，讓腸道吸收進入血液中儲存，而鈣會與膽酸結合，減少人體吸收脂肪。

另一方面，如果沒有從食物中獲得足夠鈣質導致體內缺鈣，身體會從骨頭釋放鈣進入血液及脂肪細胞，若脂肪細胞中鈣離子濃度上升，也會促進脂肪合成。美國肥胖研究與臨床實踐期刊也發現，攝取較多鈣質者較能抑制脂肪形成。

《最簡單的補鈣方法──攝取乳製品》

根據衛福部明定的營養素參考攝取量中，成人鈣質攝取量為1000毫克，青少年更高達1200毫克。但國健署調查，國內高達99.8%的成人飲用的乳品未達每日建議攝取量1.5杯；蕭敦仁也表示，台灣孩童幾乎百分之百有鈣質攝取不足的情形，而且多年來未見改善。

其實，補充鈣質最簡單的方法就是攝取乳製品，牛奶、起司、優格、優酪乳都是乳製品來源，其他魚、肉、奶、蔬菜等食物也都含鈣。台安醫院營養師劉怡里曾在《康健》的訪問中表示，豆類以小方豆干含鈣量最佳；至於豆腐和豆漿，雖然水分較多，單位含鈣量不如豆干，但是其中的大豆異黃酮可以促進骨質合成，對骨骼也有保護效果。

圖／康健雜誌

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

文章來源：原文連結

香菇日曬後烹調維他命D倍增！６種輕鬆補鈣小撇步
減重好消息：步入中年變胖　跟新陳代謝變慢無關
４０歲後想減重 別讓ＮＧ習慣害慘你
早上醒來必做2件事　醫師的私房養生術
咖啡「這樣處理」最好 能留住較多抗氧化物
三不五時身體就「黑青」？因為你… 站不起來、走一下就好累... 3招…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。