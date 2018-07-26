控制飲食、拼命運動卻始終瘦不下來？你缺少了最關鍵的營養素

2018年07月26日 20:36 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

對體重斤斤計較的你，無論如何控制飲食、勤做運動，體重計上的數字還是不減反增嗎？當心可能是你的鈣質攝取不足，導致體內增加脂肪合成；孩童若缺鈣，還可能長不高、又變胖！

許多人都曉得，鈣對強健骨骼很有幫助，鈣也是神經、肌肉能發揮功效，甚至心血管健康的關鍵營養素。鈣質攝取充足，還能幫助維持正常血壓、避免腸胃道的癌症發生；也有研究發現，鈣質跟情緒波動，及水腫、疼痛等經前不悅症狀有關。

但你可能不知道，缺乏鈣質，還可能讓你瘦不下來。

攝取乳製品是補充鈣質最簡單的方式。(圖／康健雜誌)

敦仁診所院長蕭敦仁醫師指出，減重門診常見成人病患有乳糖不耐症，這些有減重困擾的人，往往也是鈣質攝取不足的族群。這時會建議在菜單中加入高鈣食物，例如小魚乾或芝麻醬，並搭配富含維他命c的食物。

醫師解釋，人體透過兩種管道獲得脂肪，一種是從食物攝取，一種是人體內自行合成。當食物進入消化系統，需要透過膽酸乳化脂肪，讓腸道吸收進入血液中儲存，而鈣會與膽酸結合，減少人體吸收脂肪。

另一方面，如果沒有從食物中獲得足夠鈣質導致體內缺鈣，身體會從骨頭釋放鈣進入血液及脂肪細胞，若脂肪細胞中鈣離子濃度上升，也會促進脂肪合成。美國肥胖研究與臨床實踐期刊也發現，攝取較多鈣質者較能抑制脂肪形成。

《最簡單的補鈣方法──攝取乳製品》

根據衛福部明定的營養素參考攝取量中，成人鈣質攝取量為1000毫克，青少年更高達1200毫克。但國健署調查，國內高達99.8%的成人飲用的乳品未達每日建議攝取量1.5杯；蕭敦仁也表示，台灣孩童幾乎百分之百有鈣質攝取不足的情形，而且多年來未見改善。

其實，補充鈣質最簡單的方法就是攝取乳製品，牛奶、起司、優格、優酪乳都是乳製品來源，其他魚、肉、奶、蔬菜等食物也都含鈣。台安醫院營養師劉怡里曾在《康健》的訪問中表示，豆類以小方豆干含鈣量最佳；至於豆腐和豆漿，雖然水分較多，單位含鈣量不如豆干，但是其中的大豆異黃酮可以促進骨質合成，對骨骼也有保護效果。

圖／康健雜誌

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(中時電子報)