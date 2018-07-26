火星南極偵測到地下湖泊 首次發現液態水

藝術家筆下的火星快車探測器進行探測的想像圖，圖中上方白色區域是南極冰帽，右下方彩色區域是探測器正在探測的部份，彩色區域內的藍色三角形正是地表下含有大量的水所反射出來的信號。（圖／美聯社）

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中時電子報
意大利天文學家歐羅賽教授在新聞發布會上，以圖像解釋火星快車探測器如何探測到火星地表下存在液態水湖泊。（圖／美聯社）

意大利太空總署的研究人員最近發表研究報告指出，歐洲太空總署的「火星快車」(Mars Express)探測器所獲得的資料發現，火星南極冰帽下存在一座地下湖泊，這是科學家首度發現在火星存在液態水的證據。這項報告已發表於周三出版的《科學》期刊上。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，在此之前，科學家們認為火星上雖然有曾經存在液態水的跡象，但目前星球上的水都以冰的形式存在，這次發現存在液態水的證據尚屬首次。

報導指出，「火星快車」是歐洲太空總署於 2003年所發射的首個火星探測器，它上頭搭載的「地表下離子聲波探測儀」（Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, MARSIS）可以探測地表下的組成成分，特別是科學界最關切的水。此一探測儀由意大利研究團隊負責。

研究報告指出，這個巨大的地下蓄水層裡存在的極可能是高濃度鹽水，因此得以在火星的低溫下仍能保持液態。地下湖泊長度大約20公里，位置約在地表之下1.5公里，湖泊深度比較難判定，可能有1公尺左右。

意大利研究團隊負責人歐羅塞教授(Roberto Orosei)強調，此一地下湖泊可能並不是很大。但確實可以被定義為湖，絕不是什麼擠在岩層或冰層之間的一點液態水。

哈伯天文望遠鏡在2003年所拍攝到的火星最接近地球時段的圖片，可以明顯看見火星南極的冰帽。（圖／美聯社）

「火星快車」在2003年6月發射後，曾在2005年7月拍攝到了火星南北兩極的極冠有一片冰凍海洋，幾乎全是冰。

科學家如此重視火星上是否有液態水，主要是認為液態水對於生命的存在極為關鍵。這次的發現是否意味著今後可能會在火星上發現生命，仍有待科學家進一步研究與證實。

歐羅賽教授表示，目前已探索的火星區域仍只是一小部份，在更多尚未探測到的部份仍然可能存在更多類似的地下湖泊。

(中時電子報)

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文章來源：Evidence detected of lake beneath the surface of Mars

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