火星南極偵測到地下湖泊 首次發現液態水

2018年07月26日 20:44 中時電子報 盧伯華

意大利天文學家歐羅賽教授在新聞發布會上，以圖像解釋火星快車探測器如何探測到火星地表下存在液態水湖泊。（圖／美聯社）

意大利太空總署的研究人員最近發表研究報告指出，歐洲太空總署的「火星快車」(Mars Express)探測器所獲得的資料發現，火星南極冰帽下存在一座地下湖泊，這是科學家首度發現在火星存在液態水的證據。這項報告已發表於周三出版的《科學》期刊上。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，在此之前，科學家們認為火星上雖然有曾經存在液態水的跡象，但目前星球上的水都以冰的形式存在，這次發現存在液態水的證據尚屬首次。

報導指出，「火星快車」是歐洲太空總署於 2003年所發射的首個火星探測器，它上頭搭載的「地表下離子聲波探測儀」（Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, MARSIS）可以探測地表下的組成成分，特別是科學界最關切的水。此一探測儀由意大利研究團隊負責。

研究報告指出，這個巨大的地下蓄水層裡存在的極可能是高濃度鹽水，因此得以在火星的低溫下仍能保持液態。地下湖泊長度大約20公里，位置約在地表之下1.5公里，湖泊深度比較難判定，可能有1公尺左右。

意大利研究團隊負責人歐羅塞教授(Roberto Orosei)強調，此一地下湖泊可能並不是很大。但確實可以被定義為湖，絕不是什麼擠在岩層或冰層之間的一點液態水。

哈伯天文望遠鏡在2003年所拍攝到的火星最接近地球時段的圖片，可以明顯看見火星南極的冰帽。（圖／美聯社）

「火星快車」在2003年6月發射後，曾在2005年7月拍攝到了火星南北兩極的極冠有一片冰凍海洋，幾乎全是冰。

科學家如此重視火星上是否有液態水，主要是認為液態水對於生命的存在極為關鍵。這次的發現是否意味著今後可能會在火星上發現生命，仍有待科學家進一步研究與證實。

歐羅賽教授表示，目前已探索的火星區域仍只是一小部份，在更多尚未探測到的部份仍然可能存在更多類似的地下湖泊。

(中時電子報)