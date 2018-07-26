站不起來、走一下就好累... 3招可測出有沒有得可怕「肌少症」

2018年07月26日 20:48 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

除了骨質疏鬆可能造成老人佝僂、身形萎縮，肌肉流失對老年人的影響，是近年高齡醫學界熱門研究議題。

歐盟老年醫學會理事長米榭爾（Jean-Pierre Michel）引述，肌少症（sacopenia）在1980年代晚期的研究發現，10～15％的人口患有肌少症。

台大醫院針對家醫科和老醫部門診老人，利用文獻報告的診斷切點平均值估計發現，有慢性病的老人中，男性三分之一、女性四分之一有肌少症。

▲為什麼肌肉會減少？

人體肌肉約佔體重的30～50％，實際的肌肉量要看個人健康程度和體脂肪量而定。而隨著年齡增長，肌肉的組織、強度、耐力會減弱。有研究指出，從40歲到70歲，肌肉量每10年約減少8％。換算下來，如果一位女性30歲時身上有20公斤肌肉組織，到70歲會減少到剩15公斤。

肌肉和骨骼都是影響身體能否正常活動的關鍵。肌肉量減少、肌力下降首因是老化，老年人即使體重不變，身體脂肪比率會提高，並堆積在腹部內臟層和器官，造成全身瘦肉質量減少。

臥床10天，肌肉少1公斤

除了老化，老年人活動量下降、能量耗損較低，腹部臟層的脂肪會釋放許多發炎物質，影響內分泌，又易使肌肉持續流失，造成惡性循環。肌少症不但會增加骨頭和關節負擔，增加跌倒、骨折風險，進而臥床或住院，行動受限，更加重肌肉流失速度，提高死亡風險。

臥床不動會加速肌肉流失。研究發現健康老人臥床10天，就少了1公斤的肌肉。如果生病，肌肉消耗得更快、跌倒、骨折風險提高。此外，住院、體重掉得快、偏瘦（BMI＜20）的老人家，都是肌少症高危險群。

《怎樣知道自己有肌少症？》

民眾可以從一些生活重點觀察有沒有肌少症：

●過去可以輕鬆扭乾毛巾、旋開罐頭，現在變得比較吃力。

●無法從椅子上一次站起來，需要靠支撐物才能起身；或者爬不動樓梯，表示大腿肌力不足。

●走路變得愈來愈慢：例如過馬路時，才走到一半，就變成紅燈了。

《肌少症診斷標準，每個國家不同》

歐洲肌少症聯盟在2010年發表的肌少症定義需符合3條件：

1‧肌肉量：以雙能量X光吸收儀（DXA）、生物電阻分析儀（BIA）或上臂圍測量來看肌肉質量。

2‧肌肉力量減少：測量肌力，以手的握力為標準，男性需達30公斤、女性握力需達20公斤。（亞洲切點男性是25公斤、女性16公斤。）

3‧行動能力變差：測量行走速度，每秒鐘走路速度不小於0.8公尺。

《肌少症會出現哪些問題？以下一張圖就可知道》

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(中時電子報)