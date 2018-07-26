榮陽團隊前進國際 南向越南展台灣形象展

2018年07月26日 21:05 中時 魏怡嘉

台北榮總由院長張德明率團至越南胡志明市，參加7月26至28日外貿協會於胡志明市舉辦的「越南台灣形象展」，榮總以「心房顫動電燒術」、「肢體骨腫瘤之功能重建」及「口腔頭頸癌跨領域之醫療研究與創新」三項傑出醫療成就，結合研華科技推廣智慧醫療床邊系統設備，作為主要參展內容，以推展衛生醫療合作與產業鏈發展計畫。。

由外貿協會主辦的「越南台灣形象展」，為首次以台灣整體形象，搭配優勢產業，前往新南向國家辦理的旗艦型展會。其在去年於印尼、越南、菲律賓及馬來西亞舉行，促成近兩億美元商機，成功塑造台灣優質產業形象。本次展覽透過策略性規劃產業形象區、研討會實體展示及軟性交流等手法行銷臺灣，希望透過參展促成後續商機。

台北榮總醫務企管部李偉強主任於開展首日，接受越南當地媒體的訪問，特別示範台越遠距醫療。越南一名42歲男性病患，罹患風濕性二尖瓣狹窄心臟病，導致心臟血流不足生命垂危。台北榮總國際醫療中心接獲家屬聯繫，迅速安排心臟內科李慶威醫師遠距確診，並協助辦理相關手續，儘速來台就醫。

李偉強強調，希望藉由本次展覽，展現台灣優異的醫療實力，嘉惠全世界的民眾。透過越南台灣形象展，一方面可經由活動增加台灣以及建立台灣於當地的形象，另可藉由此活動協助台灣民眾更加了解新南向國家夥伴現況。台北榮總未來將依衛生福利部「新南向衛生醫療合作與產業鏈發展計畫」，努力透過合作交流，將台灣優質醫療推展到全世界並締結與台灣長遠鏈結關係。

(中時 )