公眾人物伸狼爪 陸多起性侵案被揭發

2018年07月26日 21:17 旺報 李鋅銅

大陸近期傳出多起性侵與性騷擾事件被揭發，由於發生在形象良好的公益圈和知識界，引發側目。公益組織「億友公益」負責人雷闖被揭3年前曾性侵女志工後，知名的自然環保組織「自然大學」發起人馮永鋒也被指控對女實習生和女性員工性騷擾，包括襲胸、暴力打人和性侵等。

雷闖隨後透過媒體坦承犯行，表示願負相關刑責，並考慮自首。馮永鋒也承認曾性騷擾女性，卻對性侵、毆打等指控未有正面回應。大陸媒體呼籲，面對性侵不要心存僥倖，大陸社會應該團結起來，共同向其宣戰。環保界人士則表示，大陸的公益組織應趁機檢討，脫離人治階段。

雷闖涉性侵事件近日引發大陸公益圈震撼。一名女性23日匿名指控，3年前參加一次公益性質的徒步活動時遭雷闖性侵。這名女性當時20歲，面對已在公益界享有盛名的雷闖，她一直對自己遭到這樣的大人物性侵感到自責，認為是自己的不對。直到陸續聽聞有其他女性也受害，甚至雷闖在當年那趟徒步活動不止侵犯她一人，才決定挺身而出。

31歲的雷闖奮鬥的故事原本十分激勵人心。他是大陸公益組織「億友公益」的負責人，自身為一名B肝帶原者，曾以一己之力挑戰社會偏見，成為大陸首個拿到食品行業健康證的B肝帶原者，之後並投入公益領域，為B肝帶原者爭取權益。

繼雷闖被揭3年前曾性侵女志工後，大陸知名的自然環保組織「自然大學」發起人馮永鋒也被指控對女實習生和女性員工性騷擾，包括襲胸、暴力打人和性侵等。

江蘇南通環保人士劉斌（化名）周二接受大陸傳媒採訪時指出，馮永鋒於去年5月召開自然大學組織聚會時，女成員黃斐突然在席上發難。劉把黃斐帶走並詢問，對方表示︰「馮永鋒非禮我了！」黃斐說她在「自然大學」江西樂平舉行月會時，得知馮與女員工崔璐獨處後，便趕到現場並敲門。馮男開門見到黃女後，立即關上房門並反鎖。崔璐離開後，黃慘遭馮永鋒虐打。

最近大陸傳出的性侵事件還不止這些。26日，中國中央電視台知名主持人朱軍被曝曾猥褻女實習生。80後女作家「春樹」在社交媒體稱，自己曾兩度遭到性侵，其中二人分別是作家張弛和《新周刊》創始人孫冕，甚至還害她得了性病。大陸知識界一股Me Too狂潮正被掀起。

(旺報 )