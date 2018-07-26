公眾人物伸狼爪 陸多起性侵案被揭發

友善列印
旺報

大陸近期傳出多起性侵與性騷擾事件被揭發，由於發生在形象良好的公益圈和知識界，引發側目。公益組織「億友公益」負責人雷闖被揭3年前曾性侵女志工後，知名的自然環保組織「自然大學」發起人馮永鋒也被指控對女實習生和女性員工性騷擾，包括襲胸、暴力打人和性侵等。

雷闖隨後透過媒體坦承犯行，表示願負相關刑責，並考慮自首。馮永鋒也承認曾性騷擾女性，卻對性侵、毆打等指控未有正面回應。大陸媒體呼籲，面對性侵不要心存僥倖，大陸社會應該團結起來，共同向其宣戰。環保界人士則表示，大陸的公益組織應趁機檢討，脫離人治階段。

雷闖涉性侵事件近日引發大陸公益圈震撼。一名女性23日匿名指控，3年前參加一次公益性質的徒步活動時遭雷闖性侵。這名女性當時20歲，面對已在公益界享有盛名的雷闖，她一直對自己遭到這樣的大人物性侵感到自責，認為是自己的不對。直到陸續聽聞有其他女性也受害，甚至雷闖在當年那趟徒步活動不止侵犯她一人，才決定挺身而出。

31歲的雷闖奮鬥的故事原本十分激勵人心。他是大陸公益組織「億友公益」的負責人，自身為一名B肝帶原者，曾以一己之力挑戰社會偏見，成為大陸首個拿到食品行業健康證的B肝帶原者，之後並投入公益領域，為B肝帶原者爭取權益。

繼雷闖被揭3年前曾性侵女志工後，大陸知名的自然環保組織「自然大學」發起人馮永鋒也被指控對女實習生和女性員工性騷擾，包括襲胸、暴力打人和性侵等。

江蘇南通環保人士劉斌（化名）周二接受大陸傳媒採訪時指出，馮永鋒於去年5月召開自然大學組織聚會時，女成員黃斐突然在席上發難。劉把黃斐帶走並詢問，對方表示︰「馮永鋒非禮我了！」黃斐說她在「自然大學」江西樂平舉行月會時，得知馮與女員工崔璐獨處後，便趕到現場並敲門。馮男開門見到黃女後，立即關上房門並反鎖。崔璐離開後，黃慘遭馮永鋒虐打。

最近大陸傳出的性侵事件還不止這些。26日，中國中央電視台知名主持人朱軍被曝曾猥褻女實習生。80後女作家「春樹」在社交媒體稱，自己曾兩度遭到性侵，其中二人分別是作家張弛和《新周刊》創始人孫冕，甚至還害她得了性病。大陸知識界一股Me Too狂潮正被掀起。

(旺報 )

養兒防老？兩岸觀念大不同 被指摸大腿 陸媒體人章文：酒後…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。