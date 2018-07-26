被指摸大腿 陸媒體人章文：酒後摟抱又何妨

2018年07月26日 21:18 旺報 李鋅銅

大陸大學教師、公益名人被揭醜聞之後，曾著有「民主不是鬧著玩」的資深媒體人章文，日前也被爆趁女生酒醉時性侵。女作家蔣方舟也指控其被他在飯局「摸大腿」。章文25日否認指控，說爆料女生是自願發生關係。爆料女生則隔空回應，保留有作為物證的內褲。

一篇《章文，請停止你的傷害》的控訴文章，從7月25日早晨開始，刷爆網路。女子曉靜（化名）發長文爆料稱，媒體人章文在一次聚會後對其性侵，事後她小範圍公開，還屢次受到威脅。曉靜說，事情發生後她因情緒不穩定難以承受心理壓力，再加上擔心資訊和隱私被洩露，因此沒有報警，曾出去散心了很長時間。之所以後來公布此事，是希望章文能公開道歉「也能鼓勵更多女性勇敢地站出來，不要因為發生了這種事，就覺得是自己的問題。」

隨後作家蔣方舟和知名前媒體人易小荷也表示，曾被章文「摸大腿」性騷擾。蔣方舟稱，她和章文等多人一起吃飯。「他一直摸我大腿，被制止後繼續摸，我要回住處，他試圖尾隨我。」她說回去後仍接到章文發來騷擾微信。易小荷則回憶，六七年前與章文為同事時，他曾約自己吃飯，在猝不及防的情況下被摸過大腿。

章文承認確有摸過大腿的行為，但是在喝酒等特定的場合下。「蔣方舟、易小荷都是酒量比較大的，能喝的人。」他說，在大陸很多飯局裡，一聚會基本上都會喝酒，酒後圈裡的人愛合影，做摟、親、抱等親密狀是難免的。「這種場合，又喝了點酒，大家摟一下、抱一下、合個影，怎麼就成了性騷擾呢？」

(旺報 )