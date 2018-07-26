瑞典獅鷲戰機投放炸彈滅森林大火

2018年07月26日 21:23 中時電子報 江飛宇

這個夏天非常炎熱，北歐的瑞典也因為乾燥而發生數十場森林大火，有些地方偏遠又危險而難以到達，為了阻止大火蔓延到軍事訓練場，瑞典空軍派出戰機轟炸大火，要用爆炸威力來滅火。

The Drive報導，瑞典中部的森林大火可能波及艾夫達倫市(Älvdalen)，附近有軍事演訓場，可能有不少未爆彈，將會對消防員構成危險。基於這些擔憂，瑞典停止派出消防人員到當地，改用直升機和滅火飛機來空中灑水，不幸的是，可能沒有灑對位置，灑水的效果並不好。

於是在7月25日，瑞典空軍第17中隊的JAS-39C獅鷲戰機( Gripen)在燃燒的森林中投下了一枚500磅重的GBU-49導引炸彈。國家廣播公司解釋：「投彈的爆炸威力可以從火災中除去氧氣，造成區域的真空，就能有效的撲滅當地火災。」

負責滅火的空軍官員約翰．茲麥斯基(Johan Szymanski)表示：「森林火災的位置接近軍事演訓場，當地屬軍事管制區，所以我們必須使用非傳統的滅火方法。」

瑞典軍方說，這不是第一次用武器來滅火，過去也曾用砲彈來轟炸火焰。

事實上，用大爆炸產生的窒息現象滅火，在油井火災上有時會用到，只是通常消防員是使用起重機將炸彈降低到指定地點，而不是以飛機空投轟炸的模式。

此外，在1930年代，美國陸軍航空兵(美國空軍的前身)曾經研發過幾種滅火炸彈，其中一種想法是將40磅重的黃色炸彈裝進一個紙殼內，後面有木製翅翼，變成一種滑翔炸彈，打到失火的森林裡，透過爆炸威力，來阻斷氧氣以滅火。然而根據1948年美國空軍大學對森林滅火的論文，結論是爆炸本身仍足以點燃火焰，因此這個想法被廢棄了。

之後有人認為，如果彈著點在正確地點，仍然有可能阻斷燃燒而不會復燃，瑞典軍方此次行動顯然又重拾了這個做法，能否成功大家都在關心。隨著艾夫達倫的火災持續進行，今後會密切關注炸彈滅火的成效，以及瑞典空軍是否會再次進行攻擊火焰的任務。

(中時電子報)