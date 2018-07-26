世界青少年球王曾俊欣攜溫網冠軍獎盃拜訪感謝台塑一路相助

曾俊欣與王常務委員文潮分享溫布頓冠軍獎盃 （台塑提供）

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王文潮與曾俊欣、曾育德、網球協會理事長 廖裕輝及祕書長劉中興等人合照（台塑提供）

今年在國際網壇發光發熱的「台塑未來之星」曾俊欣今日特地把握難得回台參加台塑盃機會，與父親曾育德及網球協會，拜會感謝台塑企業的一路相助。惟台塑企業總裁王文淵另有重要行程，由台塑企業常務委員、同為王詹樣公益信託諮詢委員王文潮代表接見。

曾俊欣感謝台塑企業自2015年起每年提供400萬元經費贊助，讓自己能在國外更好環境訓練及比賽，成功拿下英國「溫布頓網球賽」青少年組的冠軍，為台灣第一人。未來將繼續努力，力拼為台灣網壇寫下好成績。

曾俊欣更特別提起曾經跟王文潮的約定，希望未來轉職業後能請王文潮到溫布敦包廂看比賽，並準備「法國網球公開賽」紀念毛巾、英國「溫布頓網球公開賽」帽子及羊毛背心致贈給王文淵及王文潮。

曾俊欣今年在大滿貫賽事表現優異，穩坐世界青少年球王寶座，除在網球四大公開賽的英國「溫布頓網球公開賽」中拿下青少年單打冠軍外，也於1月在「澳洲網球公開賽」青少年組獲得單打亞軍、6月獲得「法國網球 公開賽」青少年組單打冠軍、雙打亞軍。更在職業賽事中突飛猛進，於5月及 6月在越南及葡萄牙摘下兩座職業賽單打冠軍，被美國媒體《Tennis World》譽為亞洲最具天賦球員。

曾俊欣表示，真的非常感謝台塑在我很小的時候就願意幫助我，才能去歐洲接受高強度的訓練，讓我的能力提升很多，體能也更進步。

對此，王文潮對曾俊欣表現及訓練、參賽給予高度肯定，提醒曾俊欣要注意身體健康，睡眠充足，不要熬夜，也不要勉強進行比賽，如身體遇到問題也要即早進行檢查。

王文潮更告訴俊欣，未來轉向職業時，頂尖選手整體素質都差不多，比賽都不好打，所以不能鬆懈，也應利用大數據瞭解對手及自己的優缺點，幫助自己提升能力，並在比賽中爭取更好的成績。

「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星計畫」推動8年來成果亮麗，除曾俊欣外，另一「未來之星」網球選手梁恩碩也於1月「澳洲網球公開賽」青少年組獲得女子單打及雙打雙料冠軍，為台灣網壇寫下新紀錄。2017年拿下三座青少年大滿貫男子雙打冠軍的「網球之星」許育修，也獲得「最佳新秀運動員獎」殊榮；「桌球之星」林昀儒也在今年初匈牙利公開賽一舉奪下男單冠軍。

(工商 )

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