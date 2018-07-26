陳妍希曝光萌樣娃娃照 真相是....

2018年07月26日 21:36 中時 洪秀瑛

陳曉和兒子小星星。（取自微博）

小星星萌樣背影。（取自微博）

陳妍希今出席活動。（明悅整合行銷提供）

陳妍希今出席活動。（明悅整合行銷提供）

陳妍希今（26日）為基督教救助協會「午安•寶貝—1919陪讀計畫」勸募代言，她提到自己小時候被照顧得很好，但看到紀錄短片中，許多家庭功能缺失的孩子缺乏陪伴，連綁鞋帶這樣的小事都會沒有自信，讓她幾度哽咽。她說，小時候有媽媽陪著做功課，成績很好，有次媽媽出國1個月，結果成績一落千丈，認為「陪伴」對孩子來說也是非常重要的教育。

她與大陸演員陳曉有1歲多的兒子小星星，是否計畫再生？她笑說：「都還在拍戲，目前還沒計畫。」但因為自己有姊姊，也希望孩子能有個伴，夫妻倆都有想生第2胎的打算。她和陳曉工作都忙工作，聚少離多，但每天都會通電話或視訊維繫感情，7月初是陳曉生日，夫妻倆一起慶生兼慶祝結婚2周年，「因為都在拍戲，能夠聚在一起已經不容易」。

小倆口的定情作《神雕俠侶》編劇于正先前爆料，當初選定陳妍希當女主角，全因「陳曉喜歡」，今被問此事，陳妍希笑說：「都結婚了，怎麼還問我這個？」她事後補充，之前完全沒聽過這個說法，也沒有特別向老公求證，對她而言，就是很感謝劇組當初給她這個機會。若有好的題材或班底，夫妻倆都不排斥再合作，不一定要演情侶或夫妻。

在家是虎媽還是貓媽？她說大家都對她沒信心，覺得她會非常寵溺兒子，「但我對自己有信心，一定可以當虎媽，不會非常凶的那種，但孩子是需要有人引導和觀念」，做過最虎的事？她說：「兒子跌倒我不扶他，小孩子一定都會跌倒，不能每次一跌倒就把他扶起來，盡量跟他說跌倒要自己站起來，再跟他說好棒好棒。」

有和老公分配白臉或黑臉嗎？「我們會互換角色，但他現在比較沒辦法扮黑臉」，她說老公比較寵兒子，比如前2天拍一段兒子的短視頻，兒子沒受傷也沒哭鬧，她傳給老公看，老公竟說「沒事吧，這樣看我好揪心、好心疼」。

目前她仍拍攝電視劇《鄧麗君之我只在乎你》，擔綱女主角的她坦言一直很有壓力，最難挑戰的是「她（鄧麗君）太多才多藝、很完美，她的人格，方方面面有很多地方需要學習」，她自己是鄧麗君非常忠實粉絲，導演沒要求一定要模仿鄧麗君，她就是盡力貼近鄧麗君本人的風采，也不敢太關注網友評價，怕影響心情，現階段先把戲拍好。

(中時 )