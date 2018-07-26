專訪／爆紅女兵「素娥」剪短髮斷光桃花！長髮梁舒涵是E奶大正妹

2018年07月26日 21:35 中時 林淑娟

梁舒涵飾演《女兵日記》葉素娥爆紅。（粘耿豪攝）

梁舒涵飾演《女兵日記》葉素娥爆紅。（TVBS）

梁舒涵飾演《女兵日記》葉素娥爆紅。（TVBS）

梁舒涵飾演《女兵日記》葉素娥仰慕宋排長。（粘耿豪攝）

長髮梁舒涵可是個大正妹。（取材臉書）

長髮梁舒涵可是個可愛大正妹。（取材臉書）

熱播中的TVBS八點檔《女兵日記》收視夯，也捧紅劇中一票「女兵」，其中可愛天兵「葉素娥」更是一炮而紅，網友為她取了「通靈娥」、「通靈少女2.0」等綽號，劇中留著齊瀏海短髮、外型圓滾滾的她，本名梁舒涵，長髮時是個超正辣妹！她說，不同於其他女兵們勤練身全都瘦一圈，只有她不時被導演提醒：「素娥就是要肉肉的，妳不可以偷偷減肥噢！」

其實梁舒涵並非一直都是葉素娥身材，身高160公分、體重約52公斤的她說，大學畢業到剛出社會工作的前3年，為了好看，也覺得「電視上的人都瘦瘦的」，因此用了超偏激、不健康的瘋狂減肥方式：「我每天只喝一杯超商的無糖拿鐵，餓的時候就嚼清涼口香糖！」她因此爆瘦到40公斤左右，瘦到幾乎不成人樣，但脾氣因此變得暴躁，整個人超不健康、總是精神不濟，一天只能睡兩、三小時，就會餓到跳起來，還會經常「暴食症」發作，狂吃一堆超商零食後再催吐。

由於偏激減肥造成性情大變，嚴重影響她和父母的關係，她有一天決定向爸爸自首，在一起出門工作後回家的路上，她在車上跟爸爸講這件事，「以為爸爸會生氣罵我， 沒想到爸爸一點反應都沒有，只是轉過來跟我說：妳要照顧自己！」她留在車上大哭，哭完後確定要改掉這壞習慣，但必須減肥、不能吃東西的罪惡感不是一天就可以馬上結束，直到「哥哥」黃騰浩為她引薦演出《天若有情》，她才終於下定決定逼自己恢復正常飲食、養好精神、好好工作，絕不可以讓哥哥丟臉。

將滿29歲的梁舒涵，畢業自台藝大戲劇系，之前演過真人版《櫻桃小丸子》，該劇製片剛好是這次《女兵》的副導，副導覺得她應該夠ㄎㄧㄤ、放得開才能接演小丸子裡的誇張風格角色，而且看到她的西裝照也覺得帥，認為她可以試試劇中「金秀明」的角色，「結果他們看到我本人後，覺得還是葉素娥好了，因為太胖」！

短髮「素娥」與長髮「梁舒涵」判若兩人，她透露，留長髮時，確實桃花非常旺，追求者沒有斷過，結果一剪完短髮，也把桃花斷光光。前陣子同劇的鯰魚哥看到她以前演《魔幻對決》時的長髮造型照片，還留言：「請還給我以前的梁舒涵！」日前她調皮拿了化妝阿姨的長假髮戴並自拍，上傳照片到「女兵」群組，也引來眾人驚呼：「妳現在到底怎麼了？」

其實梁舒涵很早就確定自己想要從事表演工作，「小學三年級時，有天打開電視看到〈妙妙妙〉的MV，看到電視上那個姊姊，覺得怎麼這麼漂亮啊！就下定決心長大要跟她一樣！」她還跟爸媽說「長大也要跟她一樣，出現在電視裡」，還問爸媽：「我長大想當明星可以嗎？」 由於媽媽是公視導播、爸爸是攝影記者，她感覺到父母怕她只是個懷抱星夢的小女生，「我的個性是別人越不支持、我越想做到！所以上國中後我再也不講這件事，只是照一般人的要求念完高中，直到大學就可以做我想做的事，所以選了戲劇系！」她說，直到大學，父母才知道她小時候講的都是真的、知道她是真的對表演有興趣，態度才從反對轉而支持。

雖然大學時就接觸演藝工作，但她的星路走來並不順遂，期間還曾在咖啡廳、巧克力店打工，並擔任植劇場《五味八珍的歲月》等戲劇的幕後選角，這次接演「葉素娥」，她原擔心個性太三八、浮誇，可能會被討厭，沒想到開播蠻多人喜歡這角色，連她在屏東上戴著帽子、墨鏡到超商買咖啡，竟然還是被超商認出，問她：「你是素娥嗎？我看你的瀏海就知道是素娥！」讓她超傻眼。

她在劇中飾演沒談過戀愛的少女，仰慕羅平飾演的宋排長、又對溫暖的梁瀚名春心蕩漾，梁舒涵說，其實自己也已經一年多沒有談戀愛，她說自己喜歡又高又壯可以保護她的男生，不接受排骨男，不然一起拍照很吃虧，會喜歡man一點的男生，因為從小被爸媽保護的太好。

(中時 )