廉航購票秘技！用這個混搭航班搜尋系統超厲害

易遊網推出買廉航加購「日本全九州SUNQ PASS」票券，可享95折優惠。（易遊網提供）

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易遊網分享購買廉航機票時不可不知的省錢秘笈。（易遊網）

台灣旅客對於搭乘廉價航空出遊的接受度越來越高，根據交通部民用航空局統計，2017年台灣廉航載客率已高達902萬人次，較去年成長了25%。易遊網分享訂購廉價航空不可不知的3個省錢秘技，分別是來回單一航空公司不見得最便宜、可用混搭多做比較，廉航票價浮動頻繁、若優惠價釋出時建議快入手，以及訂票時先加購行李托運通常比後續才加購便宜。

這3種小撇步裡最麻煩做到的，就是來回程混搭航空公司做比較，既費時又費心，或許查到頭昏了都還不確定有沒有遺漏哪種排列組合。易遊網現在對此做出超便民的創舉，率先整合13家熱門廉航品牌，推出全新廉價航空搜尋系統，也是全台首家能自動搜尋出混搭航班的旅行社，而且票價都顯示含稅價，不用等到結帳頁才知道真正總價，日後民眾可以更輕鬆、快速找到最便宜的票價。

該全新廉航搜尋系統篩選功能十分完善，包含票價區間、航班時間、轉機次數、航司選擇等，可以依照自己的旅遊需求，設定不同的搜尋條件，更快速精準的找到理想航班，而搜尋結果也會清楚顯示各種航班資訊，像是選位、行李、機上餐食、是否為轉機航班、跨日起飛／抵達等，詳細訊息一目了然。

歡慶全新廉航搜尋系統上線，易遊網即日起至8月20日推出「1+1超值組合」活動，若在易遊網購買廉航機票，除了享有WIFI 9折優惠外，另精選6項熱門旅遊票券享獨家95折加購價，包含「日本全九州SUNQ PASS」、「阪急交通套票」、「新加坡S.E.A海洋館門票」、「吉隆坡雙威水上樂園門票」、「首爾HERO塗鴉秀」、「桃機貴賓室3hr」，

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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