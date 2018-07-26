影后張艾嘉讚《引爆點》 看到台灣真實現況

《引爆點》獲得張艾嘉（左起）高度讚賞。該片由尹馨、吳慷仁、姚以緹主演，馬天宗監製。（牽猴子提供）

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旺報
《引爆點》劇情緊扣台灣真實現狀。（牽猴子提供）

備受矚目的議題大片《引爆點》，8月31日在台灣上映。屢獲金馬和大獎肯定的張艾嘉和台灣首席金獎剪接師、人稱「廖桑」的廖慶松，因為該片深入探討、挖掘台灣的環境問題和議題，是台灣少見的類型片，均給予高度肯定。

今天（26日）曝光的首支幕後花絮中，張艾嘉大讚《引爆點》的故事和人物絕對是精采好看，應該要和觀眾一起分享！

金獎演員吳慷仁、姚以緹、尹馨和徐詣帆主演的《引爆點》，描述漁民阿海在陳縣長帶領的大規模抗爭活動中自焚身亡，迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄，汙染漁村多年的石化公司也遭主管機關勒令停工處分。

但自焚案的主辦檢察官與法醫解剖阿海屍體後，發現諸多疑點，進一步調查發現更多疑問，於是展開調查，卻發現驚人真相。

已近10年都未擔任國片監製的張艾嘉，這次一看到《引爆點》劇本後，就給予高度肯定：「《引爆點》講到許多不同人的處境，可以看到整個台灣社會的狀況。國外很多很好的戲或議題，都是跟他們自己的社會有關。導演選擇這樣的題材，一定是很想探討這個事件，《引爆點》就是讓希望觀眾看完後，想想我們是不是要做些什麼？你關不關心你的環境？你關不關心在這樣的環境中能夠做什麼？當你看到不公義、不公正的事情發生時你希望你自己是什麼角色？這跟你自己的生活、社會、環境息息相關的，《引爆點》就是在提出這樣的問題。」

(旺報 )

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