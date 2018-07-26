港劇女王黑化嚇死寶寶 宮鬥變「還珠宇宙」

2018年07月26日 22:27 中時 洪秀瑛

佘詩曼劇中黑化。（愛奇藝台灣站提供）

佘詩曼劇中黑化。（愛奇藝台灣站提供）

戴春榮。（愛奇藝台灣站提供）

人物關係圖。（愛奇藝台灣站提供）

古裝大劇《延禧攻略》在愛奇藝播出7天，海內外流量飆破5億，在愛奇藝台灣站也突破百萬流量，共登上微博熱搜榜28次、微博話題閱讀量破7.7億，32個微博熱搜詞如秦嵐、傅恆瓔珞CP、唇妝等都引起廣大網友熱議，成為兩岸三地暑假檔最熱宮廷劇。

「港劇女王」佘詩曼劇中詮釋嫻妃（如懿）由白轉黑，日前也在個人微博正式宣布自己即將展開後宮廝殺，發文：「本宮『閑（閒）』夠了，是時候要忙起來了！Are you ready？」在新1集中，編劇安排了借刀殺人之計除掉對手，走在滂沱大雨的紫禁城內，她緩緩說著：「欺負我的、虧欠我的，我會一個一個全部討回來。」決絕狠厲的眼神，讓網友們打趣留言說「嚇哭寶寶」。

有趣的是，因《延禧攻略》與經典神劇《還珠格格》、《如懿傳》等年代雷同，網友發現《還珠格格》中的溫柔令妃原來其實是個心機女+火爆妹子，如懿則由《延禧攻略》佘詩曼以及《如懿傳》周迅、《還珠格格》戴春榮都演過。

其中《還》劇中的毒皇后（戴春榮飾）還穿越回《延禧攻略》飾演如懿的額娘，讓一票還珠迷津津樂道，連帶猜測五阿哥是否就在《延禧攻略》愉妃的肚子裡，網友大喊這完全是「還珠宇宙」啊。

(中時 )