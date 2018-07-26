港劇女王黑化嚇死寶寶 宮鬥變「還珠宇宙」

佘詩曼劇中黑化。（愛奇藝台灣站提供）

友善列印
中時
佘詩曼劇中黑化。（愛奇藝台灣站提供）
佘詩曼劇中黑化。（愛奇藝台灣站提供）
戴春榮。（愛奇藝台灣站提供）
人物關係圖。（愛奇藝台灣站提供）

古裝大劇《延禧攻略》在愛奇藝播出7天，海內外流量飆破5億，在愛奇藝台灣站也突破百萬流量，共登上微博熱搜榜28次、微博話題閱讀量破7.7億，32個微博熱搜詞如秦嵐、傅恆瓔珞CP、唇妝等都引起廣大網友熱議，成為兩岸三地暑假檔最熱宮廷劇。

「港劇女王」佘詩曼劇中詮釋嫻妃（如懿）由白轉黑，日前也在個人微博正式宣布自己即將展開後宮廝殺，發文：「本宮『閑（閒）』夠了，是時候要忙起來了！Are you ready？」在新1集中，編劇安排了借刀殺人之計除掉對手，走在滂沱大雨的紫禁城內，她緩緩說著：「欺負我的、虧欠我的，我會一個一個全部討回來。」決絕狠厲的眼神，讓網友們打趣留言說「嚇哭寶寶」。

有趣的是，因《延禧攻略》與經典神劇《還珠格格》、《如懿傳》等年代雷同，網友發現《還珠格格》中的溫柔令妃原來其實是個心機女+火爆妹子，如懿則由《延禧攻略》佘詩曼以及《如懿傳》周迅、《還珠格格》戴春榮都演過。

其中《還》劇中的毒皇后（戴春榮飾）還穿越回《延禧攻略》飾演如懿的額娘，讓一票還珠迷津津樂道，連帶猜測五阿哥是否就在《延禧攻略》愉妃的肚子裡，網友大喊這完全是「還珠宇宙」啊。

(中時 )

影后張艾嘉讚《引爆點》 看到台… 遭酸「京劇臉」疑整型 Kimiko反…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。