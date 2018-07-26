F-35不隱密 行蹤全在網站上!

2018年07月26日 22:40 中時電子報 江飛宇

洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的F-35，是當今最先進的戰機，最為人熟知的是來去無蹤的隱身效果，然而航空網站上卻查的到一架以色列的F-35戰機的完整動向。

航空學家(the aviationist)報導，著名的飛航班機追踪網站Flightradar24.com上，在7月23日可以完整看到以色列F-35戰機的全天動態，它從內瓦梯(Nevatim)空軍基地出發，從加薩北部出海，巡弋1小時後朝北飛行，轉到海法附近。

這架以色列F-35戰機的動態被完整紀錄，從哪出發，在哪出海，到哪巡邏都一清二楚。(圖/推特)

航空學家分析，飛機都有的ADS-B機載導航系統轉發器，轉發器透過GPS計算位置、高度和飛行路徑的數據，然後以1090 MHz的頻率向外播送，成為航空管制的數據，即使不是飛航管制地面站，光靠市場上現有的商用接收機，都能收集到理這些數據，因此Flightradar24這類的航空網站，就靠著數百個饋線接收和網路共享廣播，就能收集到地球的大部分地區的飛航動態。

מטוסי קרב (תראו לפי המשדר) הוזנקו לצפון @ynetalerts pic.twitter.com/W7h8hYqHyz — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) 2018年7月23日

軍用飛機也有配備ADS-B，甚至美國聯邦航空管理局在2010年規定，所有軍用飛機必須在2020年1月1日之前，都要配備Mode-S ADS-B轉發器，以作為其航空運輸系統現代化計劃的一部分。

雖然如此，軍用機很少將ADS-B情報給直接公開，所以出現軍用機，而且還是最新銳的F-35飛航情報實在是罕見。

為何如此?最可能的答案就是以色列空軍粗心大意，忘了關閉自己的行蹤。

(中時電子報)