2018年07月26日 22:48 中時電子報 黃麗蓉

台北市長選舉最新民調,柯文哲支持度40%,國民黨參選人丁守中30%,民進黨參選人姚文智僅11%。媒體人吳子嘉指出,差距可能會再拉開,他甚至預估姚文智最後的得票率,應該是在5%左右。PTT網民酸姚,那不就連保證金都拿不回來了。

吳子嘉預估,若棄保棄得不乾淨的話,姚文智後的得票率,大概還有5%。他的一些票都會跑到柯文哲那兒,所以柯應該最後會維持在45%領先的程度,丁守中可能會降到25%,大概是到底了,而差距可能就維持在15%,是非常底的情況。

那為何會產生這個變化?吳子嘉點出,柯文哲這個人,他的方式一直在顛覆過去、顛覆傳統,他從來不做現在候選人所做的事情。柯做的是線上模式,就是ON LINE這個商業模式,也就是O TO O,柯P創造了一個新的選舉模式,把科技跟O TO O兩個結合,線上線下做結合。柯文哲現在用O TO O來經營他的選戰、經營他的政治,就是一個進步價值。

PTT網民po文指,吳子嘉說姚文智開票後大概只有5%。如果真的這樣,姚連保證金都拿不回來,「不知道一兩個月前氣焰在囂張幾點的」。

(中時電子報)