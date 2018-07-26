影》男子深夜砸爛星光大道川普星星 影片全都錄

2018年07月26日 22:43 中時電子報 盧伯華

好萊塢星光大道川普星星再遭砸爛

知名的好萊塢星光大道上留有一塊美國總統川普的星形瓷磚，昨天被發現再度遭人砸爛，引起許多民眾圍觀，現場有些人還撿拾破碎石塊做紀念品。警方則在接到報案不久後逮捕一名24歲男性嫌疑人，這是星光大道上的川普星星第4次遭人惡意破壞。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，在好萊塢當地時間25日凌晨3點33分，洛杉磯好萊塢分區的警察們接到報案，警察趕赴好萊塢大道6801號的事件現場時，大道地面上的川普星星已面目全非。

美國娛樂界著名媒體《好萊塢報導》的記者帕克(Ryan Parker)，在警方到達前就已將消息與圖片發到推特上。他的推文已經獲得2萬餘個讚和5千多次轉發。

A GoFundMe has been started to bail the suspect accused of destroying Trump’s star out of jail pic.twitter.com/gwwtDNtQWF — Ryan Parker (@TheRyanParker) 2018年7月25日

從媒體發布的照片看來，川普星星磁磚已被敲碎挖開，周圍都是碎石土渣，連它旁邊凱文．史派西的星星也因而蒙上了一層灰。現場還有一把可能是作案者留下的十字鎬。

CNN引述一位民眾的話說，有看到一名男子在敲地面，還以為是在施工。

星光大道上川普星星遭破壞後引來群眾圍觀拍照，警方在現場拉起圍欄，以便工人進行修復工程。（圖／美聯社）

報導說，警方很快地逮捕一名24歲的嫌犯奧斯汀．克萊(Austin Clay)，罪名是破壞公物。警方尚未透露嫌犯做案動機，只提到他需要繳納高額保釋金才能離開。

美聯社報導，星光大道原就是觀光客眾多的地點，警方雖將被破壞的星星旁邊圍了起來，仍有許多民眾駐足觀看並拍照留念。還有人就地取材撿拾破碎石塊當紀念品。

川普是因為曾主持真人實境節目《誰是接班人》頗受歡迎，而於2007年以「對電視事業傑出貢獻」入選了星光大道，與其他傑出藝人一樣在好萊塢星光大道上留下一塊寫有他的名字與事跡的星形瓷磚。這條星光大道是沿著好萊塢大道與藤街伸展的人行道，上面有2000多個鑲著名演藝人員姓名的星形瓷磚，因此也成為觀光客聚集之處。

CNN說，自川普進入政壇以來，川普星星曾3次遭到人為破壞。其中有潑漆、便溺、塗鴨，還有在川普當選後，一名街頭藝術家在川普星星周圍築起一圈小小的「邊境牆」，以抗議川普對墨西哥邊境築牆的政策。另有一名男子也是砸爛川普星星，該男子最後遭判處3年緩刑、20天社區服務與4千多美元的損壞賠償。

(中時電子報)