大紅袍麻辣火鍋插旗台中太平區新光重劃區

2018年07月26日 22:59 工商 曾麗芳

挑高的空間、古色古香的裝潢，大紅袍號稱「太平第一間殿堂級麻辣火鍋」。（圖／曾麗芳）

吃火鍋必點的豬肉，「大紅袍」也很講究，引進匈牙利的綿羊豬及西班牙的伊比利豬。（圖／曾麗芳）

看準國人嗜吃火鍋，尤其偏愛麻辣鍋的熱潮，「大紅袍」麻辣火鍋正式插旗台中市太平區新光重劃區育賢路商圈！挑高的空間、古色古香的裝潢，位於「曙光之旅」社區1樓的「大紅袍」，號稱「太平第一間殿堂級麻辣火鍋」，從湯頭、菜色、甚至是甜點都很講究，還有每天從澎湖新鮮直送的海產，驚艷太平餐飲市場。

為了歡慶全新開幕，自即日起至8/12活動期間，來大紅袍吃火鍋，打卡就免費招待日本近江A5和牛。

大紅袍麻辣餐飲集團負責人吳培綸表示，麻辣鍋的靈魂就是湯頭，為了煮出獨特的麻辣湯頭，在有生醫背景的創辦人與多位中醫好友多年的嘗試下，使用了包括甘草、草果等47種中藥材炒製而成滋補的鍋底，湯頭各種辣度還可選擇，讓享用大紅袍麻辣鍋的消費者，在享受麻辣的爽度之餘、也能兼顧身體的平衡。

吳培綸表示，「大紅袍」麻辣火鍋支持台灣各地小農的契作蔬菜，即便食安風波從未平息，這裡只用最好的食材，要讓消費者吃得更安心、安全；此外，日本有三大和牛產區，「大紅袍」引進肉質最鮮甜的近江A5和牛，無論口感、油花都是上上之選。

不只如此，由於吳培綸本身就是澎湖人，因此，每天上午6點30分的飛機，將澎湖海鮮每日新鮮空運到「大紅袍」，有澎湖小卷、石蚵、河豚、各種鮮魚等海產；此外，吃火鍋必點的豬肉，「大紅袍」也很講究，引進匈牙利的綿羊豬及西班牙的伊比利豬，雖然成本較高，就是要給消費者不一樣的享受。

吳培綸表示，「大紅袍」麻辣火鍋也有鴛鴦鍋，每人基本湯底110元，鴨血、豆腐等湯底無限供應，加上單點火鍋配料，平均客單價約600多元，就能吃到頂級豬肉、和牛肉與澎湖直送的海產。

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