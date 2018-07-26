1天玩不完！高雄當紅的必去熱點大公開

2018年07月26日 23:00 中時 何書青

英迪格酒店暑假祭出住房3700元起的優惠。（英迪格酒店提供）

OMG冰品是正紅的拍照打卡人氣甜點。（英迪格酒店提供）

Craft Café的獨家涼麵。（英迪格酒店提供）

高空酒吧Pier No.1夏季推出以水果為主題的沁涼調酒。（英迪格酒店提供）

高雄駁二的無關實驗書店入口。（英迪格酒店提供）

今年夏天想到高雄遊玩不用再傷腦筋想行程啦！英迪格酒店暑假除了祭出住房3700元起的優惠，也公布高雄現正夯的好去處，方便遊客玩遍當紅景點。

高雄的夏季中午外頭正炎熱，到文青咖啡廳Craft Café品嘗當季涼麵再適合不過，不論是獨家熬煮數小時的霸王牛肉麵湯頭醬汁，或是泰式酸辣雞絲涼麵醬，都能和窗外豔陽徹底隔離；而英迪格酒店正對面的OMG韓式冰品專賣店，還沒開幕滿3個月，就已經吸引眾多網美朝聖，來份模樣吸睛的浮誇雲朵霜淇淋，清涼消暑百分百。

茶餘飯後則可以來趟悠閒的文藝小旅行，高雄次文化流行聖地新堀江有新生代創作家紀人豪、藍色隧道、慢熟等人在巷弄間的塗鴉作品；緊接著造訪知名兒童圖畫書作家李瑾倫老師創辦的灰灰基地美術館，這座白色磚屋就像是都市叢林中偉大的美好，館內定期舉辦國內外畫家畫展，今年初邀請日本知名繪本療癒系天后伊勢英子展示作品後，8月由台灣插畫家劉伯樂老師提供百鳥繪稿，再加上館內許多迷人貓狗和溫馨故事，是讓許多遊客流連忘返、沈溺在此的舒服地方。

晚餐到酒店的Wok on the Park餐廳用餐，近期在網路上掀起旋風的美國Choice等級52盎司戰斧牛排佐烤時蔬，創下佳績每月上百組的驚人訂購量，想品嘗可要記得事先預訂，此外還有多國料理搭配任你選，而搭上8月1日至8月8日的父親節檔期用餐，可享平日8折、假日88折優惠。

用完餐搭電梯到酒店頂樓、港都最美的高空酒吧Pier No.1，欣賞港都大片的絢麗夜景、小酌一番。酒吧也跟上「水果杯」熱潮，夏季推出「大西瓜Mojito」跟「124 Bikini Island迷迭大鳳梨」，大份量的調酒十分適合和好友一起分享。

外出搭高捷時也有驚喜，高捷今年和櫻桃小丸子合作，在鹽埕埔站打造主題車站，在高雄捷運橘線也會不定時出現主題彩繪列車，幸運遇到旅客可要記得拍照留念。

其他推薦造訪的景點還有很多，像是棧貳庫前的純白旋轉木馬，已經從7月初就開放營運，搭配著第二接駁港美景，白天、夜晚各有風情；大義倉庫群最有梗的「無關實驗書店」，店裡不開燈，就要讓讀者重新面對內心的渴望，靜心讀冊，是家超有個性的必訪書店；緊接著8月初在愛河畔還有知名啤酒廠商舉辦的城市滑水道，今年暑假的港都可有得玩。

(中時 )