2女做愛嗨到絕頂升天 分手才知他是太監假冒大雕男

2018年07月27日 00:02 中時電子報 張國欽

德拉克魯茲被前後任女友知道用「異物」插入生殖器後，被控告性侵。（圖／翻攝英國每日郵報）

英國1名35歲男子德拉克魯茲(Carlos Delacruz)，遭2名前後任女友指控，明明是個沒有陰莖的太監，卻用「異物」欺騙她們是個大雕男，還把她們弄得欲仙欲死、絕頂升天，德拉克魯茲後來吃上性侵官司。

據英國《每日郵報》報導，A女2013年5月到2016年1月與德拉克魯茲交往，她透露，德拉克魯茲在床上做愛時，常常背對著她，她也有聽到撕開保險套包裝的聲音，每次做愛都讓她欲仙欲死，不過，德拉克魯茲只允許她隔著衣服，撫摸他的身體，長期以來一直以為德拉克魯茲是個大雕男，直到後來才發現他根本沒有陰莖，決定分手。

德拉克魯茲2016年8月再B女交往，結果B女指控，倆人交往後至少做愛10次，每次都痛到絕頂升天，但德拉克魯茲做愛時總是要求要關燈，去年5月因財務問題與德拉克魯茲分手，後來與A女一樣，最後才發現之前竟然跟一位太監做愛，而且每次做愛被置入陰道的根本不是陰莖。

兩女分手後得知做愛過程中，被德拉克魯茲插入「異物」，B女還曾被搞到流血，因而對他提告性侵。德拉克魯茲已被警方逮捕移送法辦。德拉克魯茲後來也被驗出真的沒有陰莖，該案將在9月判決。

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(中時電子報)