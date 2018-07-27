本世紀最久血月亮遇上最大紅火星 週六同夜較勁

2018年07月27日 00:02 中時電子報 莊楚雯

翻攝自台北市天文館

天文奇景「最大火星衝」、「最長月全食」在本周六(7/28)凌晨出現！臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》分享今年第二場月全食，最小滿月通過地球影子時間長，成為本世紀中持續最久的一次。除此之外，當夜還有睽違15年，火星距離地球最近，也是最亮、最大的「火星衝」。週六凌晨3時30分，「血月亮」、「紅火星」相距不到10度，同框較勁。

台北市立天文館表示，「火星衝」就是火星最接近地球的時候，肉眼看到明亮的紅色星點。這次的最大火星衝，比平常的大4倍，錯過就得再等17年。星期五(7/27)下午開始接近地球，一直到下週二(7/３１)距離最近。

此外，當天也是月球被地球完全遮蔽，看來最暗沈的時候，稱為月全食。週六正逢最小滿月，離地球較遠，通過地球影子的時間較長，加上濃厚的大氣層把紫、藍等其他顏色吸收掉，只剩下紅色光可以穿透，因此這時候看到的月亮呈現「紅色」，也是本世紀最久「紅血月全食」！此天文奇景在星期六凌晨０３：３０進入高峰，長達１００分鐘！加上前後的偏食，則將近４小時！當天台灣各地天氣晴朗，越往南走，雲量越多，就得碰運氣才看得到！

(中時電子報)