日職足金澤薩維根代表來訪 願協助台足職業化

2018年07月27日 00:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

日本職業足球俱樂部金澤薩維根（Tsuēgen Kanazawa）代表西川圭史本周來台，25日拜會教育部體育署副署長林哲宏，雙方相談甚歡，就推進職業化與台日足球交流互相交換想法與意見。

金澤薩維根代表西川圭史(左)拜會體育署副署長林哲宏。（ATHLETA台灣提供）

西川圭史提到，不管在歷史或文化上，台灣與日本都有許多連結與淵源，像是過去在台灣建造嘉南大圳與烏山頭水庫的八田與一，就是金澤人。另外，透過本次在台南市舉辦的「金澤薩維根盃 2018 in Taiwan」的U12賽事，西川理解到台灣足球發展的現況，得知目前台灣政府與民間都在為推行足球職業化努力，希望能為台灣足球的發展盡一份心力。

關於足球職業化發展，西川就日本職業聯賽的發展經驗提出建議。首先，西川提到日本當初在成立職業聯賽時，除了將重點放在強化整體足球實力外，也把「透過職業足球協助當地社會發展」列為主要目標，和地方不同面向的發展結合。

其次，必須成立一個主導整個聯賽發展、架構明確的組織，像日本就是由J聯盟為主。此外還有足球場草皮的整護、硬體設備、俱樂部的經營模式，都是很重要的面向。

金澤薩維根(紅)與台南東門城(黃)透過比賽、寄宿家庭互相交流。（台南東門城俱樂部提供）

對於西川的提議，林哲宏非常贊同，也希望金澤薩維根能在台灣職業化準備一事上提供更多建議與協助。與西川隨行的Athleta台灣／Desafio足球俱樂部代表松下勇亮也一同參與討論，雙方談到不少共同合作的可能性，像是邀請J聯盟理事長村井滿來台、組成職業化籌備研討會，就聯盟組織、俱樂部經營、場地養護等不同方面進行交流，並就台灣現況思考發展職業聯賽的可行方法。

金澤薩維根是以1956年成立的「金澤足球俱樂部」為根基，在2006年以挑戰日本J聯盟為目標的「石川足球俱樂部」為營運組織主體的職業足球俱樂部，其於2013年底成為J聯盟3級聯賽一員，隔年拿下3級聯賽優勝，成功升至2級聯賽，本賽季在2級聯賽排第15名。

薩維根取名自德文的「ZWEI」與「GEHEN」的結合「Zweigen」，前者是「2」的含義，後者意思是「前進」，希望俱樂部能與地方一同前進成長。另外， 「Zweigen」的發音接近金澤方言「很強啊！」的強悍之意。

(中時電子報)