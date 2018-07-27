崑山科大走進偏鄉龍崎 翻轉廢棄市場重新活化

崑山科大師生團隊從空間設計規畫著手，邀請在地小農進駐，協助攤位佈置、建立崎聚故事品牌及形象建立、網路推廣及社群行銷等，7月29日與8月5日辦理「崎聚」農創市集，展現成果。（曹婷婷攝）

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竹篩繪製可愛的馬卡龍點綴天花板。（曹婷婷攝）
廢棄市場翻轉成為農創市集。（曹婷婷攝）

台南市人口最少的龍崎區，因為崑山科技大學的熱情投入，不只年輕有活力，就連廢市5年的唯一市場也看到活化契機！

崑山科大攜手龍崎區公所辦理假日限定農創市集，為素有「采竹之鄉」美譽的龍崎，注入全新能量！

龍崎地處偏遠，加上人口老化與產業外移，崎頂老街內、當地唯一一處公有市場曾繁華一時，可惜因人口外流、經營不易，已全面停止營業。為重新活化舊市場，崑山科大師生團隊從空間設計規畫著手，邀請在地小農進駐，協助攤位佈置、建立崎聚故事品牌及形象建立、網路推廣及社群行銷等，7月29日與8月5日辦理「崎聚」農創市集，展現成果。

計畫主持人公廣系蔡佩芳副教授說明，此次邀請臥虎藏龍的多位「崎老闆」，無論是歷代守護土地的居民，還是返鄉的龍崎遊子，都在這塊土地上辛勤耕耘，發展優質農產品。

其中，一群由76歲的阿嬤總舖師「甲寅嫂」王林瑞領軍的阿嬤辦桌團隊，短時間便能料理出好幾桌宴客佳餚，炸八寶丸、筍乾小封、古早味鹹飯、炒筍膜、鳳梨炒木耳都是拿手好菜，尚未開賣已吸引許多目光。

另，台南竹會理事長張永旺為傳承竹工藝，返鄉打造「百竹園」，除了栽種竹欉、推廣竹藝技術及竹子的文創商品外，也發展農遊體驗之旅，讓遊客來竹園當起一日農夫，不只可以在竹園踏青、爬山外，還可以作弓箭玩射箭、挖竹筍、綁粽子、竹編DIY、竹編彩繪等，欣賞竹園，中午享用竹筍大餐，下午離開時還可以提著DIY課程編好的竹籃，享受豐收之旅。

蔡佩芳說，透過整合串聯地方「地、產、人」特色資源，以「創意、創新、創業、創生」為策略，達成產業翻轉，重振地方活力，崎聚市集除結合在地小農、技藝達人、文化團體等的參與，更連結周邊文化據點及自然景點，共創地方產業品牌，未來盼能迎接更多有創意想法的在地人士、返鄉青年等共同參與，一起「崎聚」創生美好。

(中時 )

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