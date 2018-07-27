新店碧潭絨山蝠驗出新型麗沙病毒 非屬狂犬病病毒

2018年07月27日 01:18 中時 葉書宏

新北市新店碧潭1隻絨山蝠驗出新型麗沙病毒，和狂犬病病毒為不同基因型，6月至今尚未有其他感染案，該案純粹為個案，文獻和臨床數據並無報告顯示會跨物種感染，新北市動保處呼籲民眾勿恐慌，但也不能掉以輕心，只要做好家中犬貓及食肉目動物狂犬病預防注射，就能達到疫苗保護效果，防範狂犬病發生。

新北市並無狂犬病陽性案例，首發新店絨山蝠新型麗莎病毒和狂犬病病毒基因型並不相同，雖然確定非屬狂犬病基因型，仍請民眾提高警覺為愛犬貓施打狂犬病疫苗。

動保處去年於轄內完成100場巡迴注射，疫苗注射率達71%，今年2月起亦在各地區進行狂犬病疫苗巡迴注射，新店區列為主要範圍加強家犬貓狂犬病預防注射，於7月25、26及28日都有巡迴注射場次，飼主可至動保處官網查詢。

犬貓於第1劑狂犬病疫苗施打後20天開始生效，之後每年補強則於施打後立即生效，對於新發現的病毒型，請民眾勿慌張，避免接觸野生動物，並請飼主每年定期攜帶家犬貓至動物醫院施打狂犬病疫苗，即可有效防範狂犬病。

動保處長陳淵泉表示，此次新型麗沙病毒並無文獻或臨床證明可跨物種傳播，但為防範狂犬病起見，仍請飼主應遵守「二不一要」原則，「不棄養寵物、不接觸野生動物、要為毛寶貝注射疫苗」，共同維護毛寶貝防疫。

動保處也呼籲，依據動物傳染病防治條例第13條，飼主須每年定期補強注射狂犬病疫苗，違者最高得處15萬元罰鍰，請民眾慎勿觸法。

(中時 )