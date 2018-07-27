8個扶輪社聯合推動希望工程 愛心捐助偏鄉學校

2018年07月27日 01:17 中時 葉書宏

在台北永東扶輪社的號召下，共有8個扶輪社共同發揮愛心，推動｢偏鄉學童 希望工程｣。（葉書宏翻攝）

在台北永東扶輪社的號召下，共有8個扶輪社共同發揮愛心，推動｢偏鄉學童 希望工程｣。（葉書宏翻攝）

在台北永東扶輪社的號召下，共有8個扶輪社共同發揮愛心，推動｢偏鄉學童 希望工程｣，聯合捐助坪林國中及雲海國小弱勢學生的課輔費、畢旅費及戶外課程費用等，共計新台幣25萬元，希望讓經濟條件弱勢的偏鄉學子，儘管學習與生活的資源不足，也能獲相同的學習機會，發揮所長、安心向學，透過多元的課程開展自身的優勢，努力成就自己的夢想，進而在人生未來的舞台發光發熱。

此次 ｢偏鄉學童 希望工程｣ ，永東扶輪社秉持扶輪精神，號召坪林週圍地區，共計有台北永東扶輪社、新店碧潭扶輪社、宜蘭西區扶輪社、永和扶輪社、中和扶輪社、雙和扶輪社、中和圓通扶輪社、新北市大台北扶輪社等八個扶輪社，以107學年度開始完成雲海國小、坪林國中學生求學必需之經費的補助，期許為偏鄉教育提供一塊沃土，為偏鄉青少年點燃希望。

國際扶輪自1905年成立至今，已在全世界217個國家及地域致力推動各項善行，項目包含和平與衝突預防/解決、疾病預防與治療、水與衛生、母親與兒童健康、基礎教育與識字、經濟與社區發展，範圍跨足各個領域，目標在行善天下。近年扶輪社更是將關懷的焦點拓展至偏鄉學校，希望透過教育帶來的改變力量，讓每一個孩子都獲得充分的關注，將每一個孩子都帶起來。

坪林國中及雲海國小都是典型的偏遠小型學校，長久以來因翡翠水庫管致制區內人口嚴重外移，產業發展受限，學生數也逐年下降，導致學校發展面臨極大挑戰。為了幫助弱勢學子在困境中看見未來，台北永東扶輪社等8個扶輪社，先前多次由林正銘社長帶隊至學校對話，傾聽與評估學生實際需求，最後決定捐助坪林國中課輔費、學生畢旅費、寒暑假餐費等項目，希望從解決學生生活困難著手，進而拓展到課輔費的挹注：雲海國小則捐助學校發展戶外探索主題課程以及弱勢學生的照顧等，希望讓偏鄉學校的學習內容更加精緻化，教學更有品質。

永東扶輪社長林正銘表示，未來的競爭是世界性的，學識的精良是改變人生必要的利器，學生是台灣未來的希望，尤其不能忽略偏鄉的學童。他期許集中勸募之力，提供偏鄉教育一塊沃土，為培育下一代希望的工程拋磚引玉，讓偏鄉也有足夠的教育資源，人才輩出，進能強化國家社會，優勢代代相傳。

雲海國小校長劉世和及坪林國中校長歐志華，皆十分感佩與感謝永東扶輪社的善心義舉，願意挹注教育資源到偏遠地區，讓台灣每個地方的學校都能夠有很好的發展。他們深信，這些孩子們在扶論社的愛心關懷下，將來必定還將力量持續傳遞下去，以加倍的力量回饋社會對他們的關懷。

(中時 )