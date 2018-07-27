藍綠民調僅差8％ 韓國瑜逆轉勝要靠最後3招！

國民黨高市長参選人韓國瑜。（本報系資料照片）

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中時電子報

高雄市長選戰最新民調，民進黨參選人陳其邁支持度40%，國民黨韓國瑜為32%，兩人僅差8個百分點。距年底選舉還有4個月，港媒分析，韓國瑜若要逆轉勝，需靠最後3招：1.台灣出現反民進黨的大海嘯。2.陳其邁戰略持續犯錯。3.用政見感動高雄選民。

媒體人吳子嘉在政論節目指出，由於陳其邁打選戰方式太自信，認為自己絕對領先，有絕對優勢，所以要淡化選情，選情淡化就會降低投票率。此一方式，就跟2014朱立倫在新北市的情況一樣，朱立倫刻意淡化選情，結果差點輸掉。

韓國瑜如今人氣飆漲，官方LINE粉絲人數，22日已破14萬。據分析，LINE是今年選舉各候選人的重要宣傳利器，透過支持者社群人脈擴散宣傳，與粉絲互動，可拉近與民眾距離。

據中評網報導，最新民調，韓國瑜雖緊追陳其邁，但兩人支持度仍有段距離。若要拚高雄翻盤、逆轉勝，韓國瑜至少需3條件。1.台灣出現反民進黨的大海嘯，就如幾年前反國民黨一樣。2.陳其邁選戰策略持續犯錯。3.韓國瑜加倍努力，用心、用政見感動高雄選民。

而韓國瑜為何在這麼短時間只輸8個百分點？資深媒體人黃光芹在政論節目《少康戰情室》指出，她跑政治30年，政治沒有什麼不可能，否則2014怎會冒出一個柯文哲。而像2006年高雄那一場選舉，基本上打成平盤，也只差了1、2千票而已。所以韓國瑜非常清楚、也非常長眼，他看準了綠營選票，交叉分析他只有3%，所以他一定要從綠營那邊扳回來，就是要拔一些票過來，因此他從不會衝撞陳菊，但不是不談事情，而是不刻意意識型態化；也不藉陳哲男的弊案、坐過牢去打陳其邁。

黃光芹強調，韓國瑜是一個非常熱火的人，也很有魅力，他有全國知名度，然後他跑來跑去，甚至趁在台北上節目空檔，到PUB和年輕人座談，在座很多都是到台北討生活的高雄人。也就是說，韓國瑜的打法非常靈活，原先他去高雄的前半年，對高雄的整個情況很陌生，只能講六合夜市，可是此一時彼一時，他進展得非常快，如今他和陳其邁民調只差8%，現在距選舉還有大概3、4個月，如果韓國瑜能在高雄創造一個新的政治、新的版圖的話，那他就可能創造一個「韓國瑜奇蹟」！

(中時電子報)

文章來源：中評網

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