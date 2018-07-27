東亞青運辦不成改辦國際邀請賽？紀政發言遭圍剿

東京奧運台灣正名公投發起人紀政發言又惹議。（本報系資料照片）

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中時電子報

台中市主辦東亞青運會才因東奧台灣正名公投，主辦權慘遭取消。正名公投提案人紀政又提新建議，政府若申復不成，可考慮辦國際邀請賽，邀請更強的歐美選手來參賽。此話一出，又犯眾怒，遭網友圍剿講幹話，「是給錢來表演? 還是免費招待食宿來台觀光吃喝玩樂?」「 A錢的機會理由創造出來了」「畫餅充飢，空中抓藥；惹犯眾怒後，試圖滅火，紀政會，蔡英文更會。」

獨派發起2020東京奧運台灣正名公投，導致東亞奧林匹克委員會（EAOC）取消台中市主辦2019東亞青年運動會，讓台中市籌備三年的規劃化為泡影。根據聯合新聞網，紀政強調，「我們得做最壞的打算與最好的準備。」除了持續向奧會爭取申復外，似可將賽事主題改為「邀請賽」模式，比照相同規格、甚至再升級。另外，她勉勵選手，申復過程中不能氣餒，要繼續準備好自己，以應付隨時可能出現的「大舞台」。

紀政的發言遭到圍剿，網友指出，「辦國際邀請活動錢從哪來？講空話的技術比妳跑步還厲害！」；「不具國際奧會背書的比賽，能邀請到啥歐美更強選手?是給錢來表演?」「又是一個新詐騙、A錢的機會理由創造出來了」；有網友認為，台中主辦權遭到「2020年東京奧運正名」取消，其實只是藉口，蔡英文台獨路線破壞兩岸關係才是主因，只要民進黨繼續執政，中共都會杯葛，乾脆改辦「紀政杯國際運動邀請賽」，也許就可以用「台灣隊」的名稱用到爽。

長期擔任奧會志工的劉耀東指出，舉辦邀請賽如果不是奧運規格意義不大，況且受邀的選手也難保再遭中國杯葛，無法前來。他建議政府能私下與理事國溝通，維持舉辦東亞青運的賽事。

(中時電子報)

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