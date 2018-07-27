北部、東部36度需防曬！中南部防午後大雨

2018年07月27日 05:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

日頭赤炎炎！今（27日）全台大多為多雲到晴天氣，紫外線指數高，北部、東部高溫上看36度，氣象局已發布高溫警示。另中午過後易有熱對流發展，中南部午後可能會有雨勢較大的午後陣雨。

今（27日）北部、東部高溫上看36度，氣象局已發布高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，清晨至上午間中南部沿海地區有局部短暫陣雨，今日午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；２８日午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。今、明兩天午後中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣溫方面，今天全台各地高溫上看34度，北部及花東縱谷少數地方可達36度以上。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

目前第11號颱風「悟空」位在北方遠洋海面上，而第12號颱風「雲雀」，未來將朝日本本州南部前進，影響日本週末天氣；兩個颱風都對台灣沒有影響。

然受低壓帶影響，南沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。今日下午起南沙島海面平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級，需注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)