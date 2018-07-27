逛書店、喝啤酒！夏日信義計畫區品微醺

2018年07月27日 06:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

熱熱熱！全球暖化，今年台灣夏天屢屢飆高溫！夏天除來書店吹冷氣、品文創，就要大口暢飲！八月的第一個星期五是一年一度「世界啤酒日」，誠品生活將同步盛大舉辦獨具一格的啤酒節，於信義店6樓限時打造「來手啤酒吧(Bar)」，8/3(五)至8/12(日)期間將精選30國、800款來自世界的精釀啤酒與台灣在地風味啤酒！

擁有完整啤酒專業知識的ABV Bar&Kitchen世界精釀啤酒餐廳。（誠品提供）

這次誠品啤酒節與「ABV Bar&Kitchen世界精釀啤酒餐廳」合作，這家位在東區的餐廳端出特色啤酒，並推薦真正修道士釀造的比利時「正統修道院啤酒」；融入雲南乾燥茉莉花的「印度淡愛爾啤酒」，有啤酒茉莉綠茶之稱，和誠品酒窖推出米其林三星餐廳指定的「INEDIT DAMM 西班牙金星啤酒」等，都具有豐富的文化底蘊。此外，誠品生活文創平台expo也精選多樣趣味啤酒設計商品與絕配美食，邀請您一同歡慶世界啤酒日！

除了世界各國精釀啤酒牆，誠品生活「來手啤酒吧」也精選多款台灣在地風味的自造精釀啤酒。二度榮獲「世界啤酒大賽」大獎的金色三麥「蜂蜜啤酒」，採用台灣特有龍眼蜜；「德淶寶鮮釀啤酒」融合橘子皮和萊姆清香的「限量鮮釀橘香龍眼蜜啤酒」，口感更加圓潤純淨；帶堅果麥芽糖口感的「寒冬暖暖啤酒」，其溫潤苦味搭配現場烹調的舒肥牛排則是絕配。現場也有多款夏日必備的現拉生啤，口感綿密的啤酒花搭配沁涼的金黃色啤酒，暢快消暑！

誠品生活expo提供的台式下酒美食，也有獨特風味。像是以獨門工法滷製而成的「渣男滷味」、香甜Q彈的烤魷魚，還有手工鮮果製成的「BIN BON冰棒」，都是啤酒絕配。除了啤酒美食，多款啤酒設計好物值得珍藏。

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(中時電子報)