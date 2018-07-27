迎涼風巡田吃健康！都市農夫訓練營報名中

2018年07月27日 06:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

都市叢林中如何尋「小確幸」呢？只要有巧思、有毅力，從高樓種植「可食地景」就是好方法！

想要有1塊可食園圃享受種菜樂趣嗎？景觀處邀請您一起來新板特區當個都市農夫! 即日起將開放報名至107年8月8日止，共計有150個名額，園圃種植使用時間為期1年，歡迎有興趣的民眾報名參加。

景觀處舉辦都市農夫訓練營至今已滿4年，每年皆培育出許多對種菜抱有熱情的都市農夫，最大的特色即是每位學員皆有1塊可食園圃實際進行農耕，種植期間為1年，並於8月18日開課進行蔬菜入門教學及病蟲害防治課程。

新民里長陳志煌表示，新北市政府規劃的新板可食地景區已是我們里民們最喜歡去的地方，每到傍晚就會有許多園友趁著日落前迎著涼風前來巡田，彼此寒暄問候，交換收成與種植經驗，鄰里間的互動多了，人與人的關係也藉由可食地景而更靠近了。另外也有奶奶帶著孫子一同拿鋤頭拌肥、拔雜草等等，讓種菜成為與家人互動的方式。

景觀處長林芳良表示，新板可食地景為全台灣都市農耕的示範點，由園友成立自主管理組織，並於園區內設立作物分享區，實踐可食地景的共食分享概念，新舊園友間也相互傳承種植經驗，增進鄰里互動。

(中時電子報)