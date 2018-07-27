超商互尬複合店 力拚1＋1＞2效益

2018年07月27日 07:15 工商 劉馥瑜

小7「烘焙複合概念店」除了烘焙是一大特色，更導入節能智慧型冷藏冷凍冰箱，可根據溫濕度調節電能，改裝後平均一年可降低近10％用電量，相當6.7公噸的排碳量。(圖／業者提供)

小7「K‧Seren美妝複合店」今年5月底開幕，位於板橋車站B1，集結流行彩妝、面膜、醫美、臉部保養、身體保養、美髮造型、美妝小物、旅行用品、美容保健、便利藥品等10大類，高達1300項商品。(圖／業者提供)

小7「BEING fit運動健身複合店」位於北市松江路上，今年6月初甫開幕，強調免綁約、免年費輕鬆運動，一樓就可購買輕食、水及簡單運動相關用品。(圖／業者提供)

全家攜手韓國連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN拓展的「韓式炸雞複合店」，昨日前進高雄鹽埕區。(圖／業者提供)

全家高雄新樂店韓式炸雞複合店開幕推優惠。(圖／業者提供)

超商複合店再添新秀！瞄準烘焙市場大餅，7-ELEVEN昨（26）日在信義區松仁路開出全台唯一烘焙複合店，集結統一集團旗下聖娜、貝洛邦、統一麵包、蛋糕屋、mister donut等品牌，囊括現烤麵包、袋裝麵包、甜甜圈等多元品項，堪稱集團烘焙資源之集大成；全家韓式炸雞複合店昨日也在高雄開出第5家店，正式揮軍南部市場！

今年是超商複合店百花齊放的一年！7-ELEVEN今年來，已陸續開出K‧Seren美妝複合店、BEING fit運動健身複合店，以及昨開幕的烘焙複合概念店，發展主軸圍繞著集團「資源整合」，力求效益極大化；據了解，下一個複合店極有可能是統一旗下「21風味館」與小7開出烤雞／炸雞複合門市。

至於全家，則以「異業結盟」為複合店發展策略！繼日前與大樹藥局、天和鮮物、吉野家合作，今年3月再攜手韓國店數最多的連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN拓展「韓式炸雞複合店」，該店型也是目前全家異業結盟複合店中，可複製性相對較高的店型之一，短短不到半年就開出5家，僅次於天和鮮物複合店的6家。

全家最新炸雞複合店位於高雄鹽埕區，在捷運鹽埕埔站周邊，屬於住家學區型商圈。韓式炸雞在超商有多賣？據全家表示，首間位於板橋板農店的炸雞複合店，開賣至今創下每30秒賣出1份的佳績，估計在韓式炸雞風潮帶動下，可帶動該店來客數增1成、整體業績增2成。

市場估，烘焙業年商機達600億元！7-ELEVEN昨日開出的烘焙複合概念店，除了是統一旗下各大烘焙品牌之集大成，也有其他廠商為小7專屬打造的糕點，總共4大類、超過70種商品。統一超鮮食一部部長郭慶峰說，近年來小7烘焙業績保持兩位數成長，目前烘焙業績占小7鮮食（不含咖啡茶飲）營收比重約20％，去年全年賣出逾1.6億個麵包糕點，銷量更勝「御飯糰」。

此外，小7烘焙複合概念店還有許多「新亮點」，包括112坪空間，是全台坪數最大的門市，規劃超過80個座位、65吋大螢幕設備等，多人用餐或會議皆可使用，並以綠色系為主打造有如「城市綠洲」的小7未來形象店，還導入節能智慧冰箱、新式LED等多項智慧綠能設備等，再創超商新樣貌，估計單店一個月可省下2萬元電費。

(工商 )