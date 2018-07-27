7月27日三大報頭版要聞

2018年07月27日 07:24 中時電子報 綜合報導

@中國時報

有夠離譜！花蓮地檢署檢察官林俊佑懷疑就讀幼兒園的女兒遭霸凌，竟兩度指揮便衣刑警衝到幼兒園，當場「開庭偵訊」，厲聲質問「是誰欺負我女兒﹖」還要求在場幼童指認犯人，有小朋友因此嚇到當場便溺，離譜行徑被依恐嚇、妨害自由等罪起訴並送評鑑議處。

新北市新莊區中和街一處民宅26日晚間驚傳一對分別90歲、67歲李姓母女，遭人綑綁四肢並洗劫家中財物，警方獲報趕到時，發現李母臉部遭毛巾壓住疑窒息死亡多時，李女則是奄奄一息，經緊急送衛福部台北醫院急救。李女恢復意識並指控，凶手為弟弟請來照顧母親的34歲林姓友人所為，還將財物搜括一空，警方全力追緝中。

美國駐北京大使館外街道，昨下午1時許發生爆炸襲擊案，26歲內蒙古籍姜姓男子，疑因上訪未果，走投無路，攜帶爆裂物在大使館門口引爆，造成自己手部受傷，未殃及無辜。大陸外交部發言人耿爽昨回應稱，這是一宗「孤立的治安事件」。值得注意的是，陸方稱該男子點燃一疑似「爆竹裝置」後發生爆燃；但美國大使館卻稱有人引爆「炸彈」，雙方說法存在差異。

大陸假疫苗事件發酵。湖北恩施市一名剛滿1歲男嬰去年12月接種涉事的長春長生水痘疫苗，3天後死亡。受害者母親鄧紅華表示，兒子生前精靈活潑、健康可人，甚少生病，接種疫苗後突然發燒，3天後離世。鄧表示，過去7個月一直要求當局檢驗出事疫苗，但涉事醫院僅指該疫苗批次已全銷毀，難以追查。

@旺報

中美貿易戰扼殺了一宗全球最大的科技公司併購案，美國晶片大廠高通公司（Qualcomm）26日指出，由於未獲中國反壟斷當局批准，擬取消440億美元（約新台幣1兆3200億）併購荷蘭恩智浦半導體公司（NXP）交易。《華爾街日報》分析，該交易已成為中美貿易衝突的最大犧牲品之一，並令這家美國晶片巨頭的戰略核心受挫。

社群媒體公司臉書（Facebook）最近成為受到中美貿易緊張局勢波及的另一個企業。《紐約時報》報導，中國大陸撤回了對Facebook在浙江省開設子公司計畫的許可。

每年兩岸學界盛會、由對岸三大涉台研究機構舉辦的「三台會」昨（26）日閉幕。期間，大陸全國台灣研究會常務理事周志懷首度拋出「和平協議時間表」，並認為兩岸應在十年內簽署和平協議。相對於他去年提出的「統一時間表」，和平協議則是後者的重要組成部分；他也妙喻當前兩岸洽簽和平協議雖「難於登天」但也「易如反掌」，在當前不排除有更大的台海危機下，兩岸應認真研究思考此議題。

俄羅斯塔斯社26日報導，俄羅斯一名軍事外交消息人士透露，大陸已完成對俄羅斯交付的首批S-400「凱旋」防空飛彈系統的驗收。該人士指出，大陸對俄羅斯5月透過海運運送的第一個團S-400的驗收工作已經完成，上周已簽署驗收單，自驗收單簽署之日起，所交付的S-400系統就完全屬於大陸，但俄羅斯聯邦軍事技術合作局目前還未對此一消息評論。

@工商時報

美國手機晶片龍頭高通（Qualcomm）近來營運頻受挫，除了併購恩智浦（NXP）一案未獲中國大陸許可而被迫放棄之外，其與蘋果的專利訴訟，也導致蘋果抽單。新一代iPhone基頻晶片已確定由高通的對手英特爾獨吃，國內華邦電與京元電將是主要受惠者。

美歐貿易戰暫告休兵！美國總統川普與歐盟執委會主席容克（Jean-Claude）周三會後宣布，將致力消除多項工業產品關稅與貿易壁壘，並還聯手改革世界貿易組織（WTO）規定。外界認為，美方之所以在歐美貿易戰上停火，是為了把火力集中對付中國大陸。

在中美貿易摩擦持續增溫下，中國領導人近期在國際舞台相當活躍，繼日前國務院總理李克強訪歐，拉攏歐洲國家反制美國之後，中國國家主席習近平昨（26）日對金磚國家第二個「金色十年」提出釋放經濟合作巨大潛力等四項建議，並呼籲促進貿易自由化便利化。他強調，中方將實施10期人力資源開發合作項目，邀請金磚五國專家共同規劃新工業革命合作藍圖，提升發展中國家的競爭力。

經濟部智慧財產局昨（26）公布今年上半年專利申請情況，台積電以累計345件申請量、年增率5％，位居本國法人申請發明專利冠軍，友達、聯發科分居二、三名。至於外國企業仍由高通奪冠，上半年達585件，申請成長高達120％。

(中時電子報)