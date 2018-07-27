吳音寧風波延燒至股權爭議　林濁水：陳吉仲就讓了吧！

2018年07月27日 07:59 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北農產運銷公司股權爭議，從北市府欲買農委會持股吵到農委會回頭想買北市府持股。對此，前民進黨立委林濁水直言農委會會不會搞錯了，連民進黨市議員立委都主張農委會會賣給北市才對呢。

台北市長柯文哲日前表示想買回農委會在北農的持股，他管不了北農總經理吳音寧，在議會卻要被挨罵，因此希望買下北農的股權，統一事權。不過，農委會副主委陳吉仲反要北農將北市股權讓售給農委會，創造雙贏局面。柯文哲對於陳吉仲的說法回擊，他花新台幣200億元改建批發市場，卻要由農委會經營，「哪有這麼好的事」。

對於陳吉仲說法，林濁水於臉書PO文表示，「陳吉仲說農委會北農持股不但不賣給北市，反而要求北市持股賣給農委會。這樣會不會搞錯了，連民進黨市議員立委都主張農委會賣給北市才對呢」。「如果農委會是對的，要不要一視同仁，把全國各縣市政府的農産公司持股全部由農委會買下」。

林更指出，「農委會的持股本來是廢省前地方政府省政府持有，1996年修憲廢了省後，本來就該給同樣是地方政府的北市府的，但是因為當時市長是陳水扁，國民黨不肯給，就由農委會莫名奇妙把他收歸中央所有。這根本是國民黨做的爛事，所以今年民進黨立委議員都主張農委會讓出股權。陳吉仲就讓了吧，國民黨的爛做法沒有必要再維護了」。

(中時電子報)