諷刺！陸反性侵判死法學家 長年姦淫女學生

趙秉志。（圖片來源：百度百科）

友善列印
中時電子報

犯罪者袒護犯罪者？大陸知名刑法學家、反對性侵判死的法學大家趙秉志，被爆出自己就是性侵累犯，侵犯對象還是女學生！

趙秉志是中國刑法學研究會會長、北京師範大學刑事法律科學研究院院長、北京師範大學法學院院長，法學教授、法學博士、博士生導師。兼任國際刑法學協會副主席暨中國分會主席、中國刑法學研究會會長、最高人民法院特邀諮詢員，最高人民檢察院專家諮詢委員會委員等職，長年參與大陸刑法修法，是知名法學家。

不料趙秉志近日因「生活作風」等問題，被北師大黨委予以留黨察看、免去北師大刑法學院院長、停止招收研究生等處分。

大陸《經濟觀察報》報導，數位北師大人士透露，趙秉志是因生活作風等方面的問題，受到了處罰，「他被人下套，拍了不少照片」，不過「他也是屢教不改。」

知情人士透露，所謂「生活作風」問題，其實是趙秉志多年來仗著法學大家頭銜，姦淫、亂搞無數法學院女學生，而且「屢教不改」。

消息傳出，引發網友熱烈評論，「強姦犯制定強姦的刑法 真是諷刺」、「研究法律的人被下套，有人信嗎？」、「本該救人的藥廠賣假藥，本該為人師表的竟然是禽獸，這個社會怎麼了？！」、「一個學法律的還是學刑法的竟然被人下套，說明了學藝不精，說明了自身不正，是法學界的恥辱」。

(中時電子報)

文章來源：北师大刑法学院院长赵秉志因生活作风问题被处分

桃園大火1死5傷 孫子來過暑假 祖… 男闖總統府毆憲兵 自稱「元帥國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。