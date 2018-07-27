諷刺！陸反性侵判死法學家 長年姦淫女學生

2018年07月27日 08:05 中時電子報 張達智

犯罪者袒護犯罪者？大陸知名刑法學家、反對性侵判死的法學大家趙秉志，被爆出自己就是性侵累犯，侵犯對象還是女學生！

趙秉志是中國刑法學研究會會長、北京師範大學刑事法律科學研究院院長、北京師範大學法學院院長，法學教授、法學博士、博士生導師。兼任國際刑法學協會副主席暨中國分會主席、中國刑法學研究會會長、最高人民法院特邀諮詢員，最高人民檢察院專家諮詢委員會委員等職，長年參與大陸刑法修法，是知名法學家。

不料趙秉志近日因「生活作風」等問題，被北師大黨委予以留黨察看、免去北師大刑法學院院長、停止招收研究生等處分。

大陸《經濟觀察報》報導，數位北師大人士透露，趙秉志是因生活作風等方面的問題，受到了處罰，「他被人下套，拍了不少照片」，不過「他也是屢教不改。」

知情人士透露，所謂「生活作風」問題，其實是趙秉志多年來仗著法學大家頭銜，姦淫、亂搞無數法學院女學生，而且「屢教不改」。

消息傳出，引發網友熱烈評論，「強姦犯制定強姦的刑法 真是諷刺」、「研究法律的人被下套，有人信嗎？」、「本該救人的藥廠賣假藥，本該為人師表的竟然是禽獸，這個社會怎麼了？！」、「一個學法律的還是學刑法的竟然被人下套，說明了學藝不精，說明了自身不正，是法學界的恥辱」。

(中時電子報)