一個周末騙6萬人！LINE假官方帳號揪出近千個

2018年07月27日 08:24 中時電子報 簡怡欣

國人愛用即時通訊軟體，台灣用戶數達1900萬。但有網路資安公司調查發現，近4個月內就揪出近千個LINE官方假帳號，且有單一詐騙個案受害人數超過6萬用戶，顯示詐騙集團大規模運用假的LINE帳號詐騙顯著攀升，民眾在確認加入好友瞬間即遭獲取帳號資訊，甚至可能被轉賣進行其他不法行為。

LINE@帳號前的盾牌徽章若是灰色代表只是個人帳號。(圖／翻攝LINE畫面)

全球網路資安解決方案公司趨勢科技指出，從今年3月中截至7月期間，LINE@假官方帳號累積近900個，有1/2是偽造貼圖進行詐騙，1/4為祭出假優惠引誘用戶上鉤，用戶在點選加入好友或點選釣魚網站連結後，導致個人帳號、照片、聊天訊息、位置等個資外洩。

調查發現，台灣遭偽造數最多的受害品牌是「臭跩貓」詐騙貼圖，有將近150個詐騙Line@帳號；星巴克、王品、中油、全聯、7-11、全家等知名品牌也都曾被造假發送不實訊息。另光是上周五至周日，一家知名連鎖餐廳所傳出的LINE詐騙分享券事件，被騙民眾超過6萬人，尤其父親節將屆，用戶搜尋餐廳優惠時更要提高警覺性。

家樂福在LINE官方帳號上發出聲明，呼籲消費者小心個資外流。（翻攝自LINE）

資安公司表示，一旦誤加假LINE@帳號，即使進行封鎖或刪除也沒用，因為詐騙集團在確認加入好友的瞬間，就獲取到個人LINE帳號資訊，成為詐騙集團的口袋名單；且個資還可能被轉賣，例如假冒被害者名義，設立帳號進行詐騙等不法行為。

究竟要如何防堵假官方帳號？根據蘋果日報報導，除了能直接向LINE官方求證帳號資訊真假之外，3C達人Tim建議有3招，首先到LINE的「設定」頁面，將「阻擋訊息」功能打開，阻擋非好友訊息；接著，將「允許好友邀請」功能關閉；最後勾選拒絕「外部應用程式存取」項目，確保不易被加入詐騙群組。

(中時電子報)