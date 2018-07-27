今天昏昏欲睡？那不是你的錯 727是貪睡節！

2018年07月27日 08:34 中時電子報 張達智

覺得今天昏昏欲睡，全身懶洋洋不想上班嗎？在芬蘭，7月27日正是「貪睡節」！不過別以為貪睡節就是讓你開心睡到自然醒，這個節日可是比誰最早起，全家睡最晚的那個人，要用水把他潑醒！

「貪睡節」（芬蘭語：Unikeonpäivä）是7月27日在芬蘭舉行的一年一度的慶祝活動。和古代一個宗教傳說有關，在羅馬帝國時期，基督徒被視為「異教」而遭受迫害，德西烏斯皇帝在位期間（西元249年－251年），有7個年輕的基督徒在以弗所附近的一個山洞躲避迫害，並在山洞裡睡著；但這一睡竟然睡了將近兩百年。傳說流入芬蘭後有些轉變，芬蘭人相信，在這一天裡若是睡得晚，就會跟7為教徒一樣，沉睡百年。

但現在「貪睡節」早就脫離宗教氣氛，反而充滿趣味，一整天都有許多活動。《esquire君子雜誌》文章指出，最歡樂的貪睡節活動在Naantali這個城市，他們會在貪睡節這天把「年度貪睡人」給丟到海裡去！

Naantali正是卡通人物「姆米」的故鄉，從貪睡日前一晚起就開始有活動，包括Sleepyhead奶酪和葡萄酒節，以及各種狂歡派對。「貪睡節」當天重頭戲就是7點鐘一道，把在之前選出的「年度貪睡人」丟到海裡！

「年度貪睡人」什麼人都有，到目前為止，舉凡大學校長、公司CEO、作家、藝術家、園藝家、指揮家、姆米爸爸、和這個Naantali小鎮歷年的城市首長，都曾被丟入海裡，而且還是在睡夢中被人用毯子裏住丟下去。

(中時電子報)