為鞏固33年統治 柬埔寨總理洪森選前「奧步」盡出

2018年07月27日 09:04 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，即將於本週末迎來國會大選的柬埔寨，國內的政治廝殺火藥味似乎不如鄰居重，雖然是「民主選舉」，但在去年11月、柬埔寨最高法院將該國唯一反對黨- 柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）強制解散，並讓該黨118名資深成員全遭到5年內禁止參選的限制後，使已掌握33年國家大權的首相洪森（Hun Sen），在投票前就已確定會繼續連任掌權。

民主選舉中有很多方法能「保證」己方能勝出，扣除掉非法的外力干預手段後，最狠的一招「奧步」，就是以法律手段合法地將反對勢力解散，並禁止他們多年內再次參選。在去年底擊敗並瓦解最大對手後，洪森與其盟友轉向控管獨立媒體，甚至有不具名的當地民眾，向路透社爆料，自己是「被迫」投給洪森的人民黨（Cambodian People's Party），都讓這場大選的公正性倍受質疑。

獲得支持者熱情自拍合影的首相洪森（圖右）。（圖/路透社）

現年65歲的洪森，出生於柬埔寨中南部湄公河區域，父母有華人血統，18歲放棄學業，加入紅色高棉（Khmer Kraham）的游擊隊，在多次戰鬥中逐步晉升為團長，但卻也在戰爭中因傷失去左眼。1977年由於對紅色高棉和波布（Pol Pot）等人的殘酷高壓統治感到失望，投奔越南的反波力量，並在2年後隨軍打回柬埔寨奪回政權。1991年贏回西哈努克親王（Norodom Sihanouk）夫婦，隔年被晉升為五星上將，並從1993年開始執政，一路掌握大權至今。

柬埔寨執政的人民黨與首相洪森競選看板。（圖/路透社）

去年底那次「奧步」，讓在前次大選中獲得43.8%普選票、55席國會席次（總席次為123席）的救國黨，不僅全數國會與鄉鎮村議員全數失業，領袖根索卡（Kem Sokha）更被指控勾結美國密謀推翻政府，恐遭以叛國罪長期關押於監獄。

柬埔寨強人首相洪森（背對者）、妻子文拉妮（圖右）和三子洪馬尼（圖左）。（圖/路透社）

《日經亞洲週刊》（Nikkei Asian Review）日前更點出，手握大權33年的洪森，不僅想繼續享受權力的滋味，事實上，本次大選更是為了他多位子女未來「接班」鋪路打算。尤其是他與妻子文拉妮（Bun Rany）第3個兒子、現任國會議員的洪馬尼（Hun Many），更成為今年大選期間，最常與父母聯袂現身的子女之一。

(中時電子報)